Os artilheiros da Série C do Brasileirão

Confira os artilheiros da terceira divisão nacional em 2023

A temporada na terceira divisão nacional, a Série C, está de volta para mais uma época, que promete reunir grandes times na disputa por quatro vagas na "Segundona" do ano que vem. Ao todo, 20 equipes estão na disputa, nesta primeiro fase, por oito vagas no torneio quadrangular. A competição acontece do dia 2 de maio até 12 de novembro.

Mas quem será o artilheiro da terceira divisão em 2023? A GOAL acompanha a corrida desta temporada abaixo.

Artilharia - Campeonato Brasileiro da Série B 2023

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Erick Ypiranga 5 3 2 William Barbio Ypiranga 2 3 =2 Romarinho Floresta 2 2 =2 Léo Jabá São Bernardo 2 2

Quem foi o artilheiro do Brasileirão Série C 2022?

Divulgação/Aparecidense

A edição de 2022 do Campeonato Brasileiro da Série C teve o Mirassol como campeão, mas foi o atacante Alex Henrique, da Aparecidense, que terminou como artilheiro do torneio.

Na ocasião, o jogador marcou 12 gols em 25 partidas, dois a mais que Marlon, do Paysandu, que ficou na segunda posição.