São Bernardo x Corinthians ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (9), pela sétima rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Buscando o quatro triunfo consecutivo, o Corinthians visita o São Bernardo na noite desta quinta-feira (9), no estádio Primeiro de Maio, às 21h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e do HBO Max, no streaming.

Vindo de duas vitórias seguidas, o São Bernardo é o segundo colocado do grupo D, com 11 pontos. O time mandante terá o retorno de Léo Jabá "Foi o que eu falei para os atletas: a gente vai jogar com o Corinthians e não sabemos se, neste ano, teremos essa oportunidade novamente, ainda mais dentro da nossa casa. Primeiro, é um privilégio, um prazer jogar, acho que todos nós trabalhamos para jogos deste tamanho. É ter a mesma atitude, personalidade e coragem. Eu, de forma alguma, vou mudar o que a gente vem trabalhando", disse o técnico Marcio Zanardi.

Do outro lado, o Corinthians quer dar sequência ao seu bom momento na temporada e vai atrás de mais um triunfo. A tendência é que Renato Augusto seja poupado, enquanto Yuri Alberto e Maycon continuam no departamento médico. O Timão terá o apoio em peso de sua torcida, que esgotou o espaço para visitantes.

Prováveis escalações

Escalação do provável São Bernardo: Alex Alves; Jeferson, Salustiano, Romércio e Arthur Henrique; Rafael Vaz, Rodrigo Souza e Felipe Marques; Barletta, Vitinho e João Carlos.

Escalação do provável Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Roni, Du Queiroz (Fausto), Giuliano e Adson; Róger Guedes e Júnior Moraes (Romero).

Desfalques

São Bernardo

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Yuri Alberto e Maycon estão no departamento médico, enquanto Renato Augusto foi poupado.

Quando é?