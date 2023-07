São Bernardo x Botafogo-PB ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes entram em campo neste sábado (1), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O São Bernardo encara o Botafogo-PB na tarde deste sábado (1), às 16h (de Brasília), no estádio 1º de Maio, pela 11ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view e no streaming.

Vindo de um empate no jogo passado, o São Bernardo perdeu a chance de subir na tabela e caiu para o terceiro lugar, com 17 pontos. Já o Botafogo-PB ganhou na rodada anterior e subiu para a quarta posição, também com 17. O vencedor do duelo pode encerrar o fim de semana na vice-liderança da competição.

Prováveis escalações

São Bernardo: Alex Alves; Matheus Salustiano, Rafael Vaz e Bruno Azevedo; Jeferson, Alexsandro, Rodrigo Souza, Matheus Oliveira e Arthur Henrique; João Carlos e Romisson. Técnico: Márcio Zanardi.

Botafogo-PB: Mota, Ricardo Luz, Lucas Santos, Pedro Carrerete e Zé Mário; Wesley Dias, Netinho e Gerson Magrão; Mateus Anderson, Jailson e Tiago Reis. Técnico: Felipe Surian.

Desfalques

São Bernardo

Sem desfalques confirmados.

Botafogo-PB

Sem desfalques confirmados.

Quando é?