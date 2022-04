Santos x Universidad de Quito: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Sul-Americana 2022

Santos e Universidad de Quito se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Universidad de Quito DATA Quarta-feira, 12 de abril de 2022 LOCAL Vila Belmiro - Santos, SP HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, na Vila Belmiro.

MAIS INFORMAÇÕES

Na lanterna do Grupo C da Copa Sul-Americana, o Santos busca a recuperação e a primeira vitória no torneio após estrear com derrota para o Banfield por 1 a 0.

Com o apoio da torcida na Vila Belmiro, o técnico Fabián Bustos acredita na boa atuação da equipe.

"Sei que o rendimento não está em pleno funcionamento, mas precisamos do apoio deles. Que torçam, que apoiem o grupo e seguramente vamos jogar para ganhar a partida", afirmou após o empate com o Fluminense pela primeira rodada do Brasileirão.

Do outro lado, a Universidad de Quito ficou no empate sem gols com o La Calera na rodada de estreia da SulA.

Até o momento, Santos e Universidad Católica nunca se enfrentaram em duelos oficiais, mas a equipe equatoriana não possui bom retrospecto contra equipes brasileiras. Pela Sul-Americana de 2017, encarou o Fluminense, na segunda fase, e perdeu os dois jogos, por 2 a 1 e 4 a 0.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Banfield 1 x 0 Santos Copa Sul-Americana 5 de abril de 2022 Fluminense 0 x 0 Santos Brasileirão 9 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Coritiba Brasileirão 17 de abril de 2022 11h (de Brasília) Coritiba x Santos Brasileirão 20 de abril de 2022 19h30 (de Brasília)

UNIVERSIDAD DE QUITO

JOGO CAMPEONATO DATA Univ. Católica 0 x 0 Unión La Calera Copa Sul-Americana 5 de abril de 2022 9 de Octubre 0 x 4 Univ. Católica Campeonato Equatoriano 9 de abril de 2022

Próximas partidas