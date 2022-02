Santos x Novorizontino: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Paulista 2022

Santos e Novorizontino entram em campo neste domingo (27), às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max e do Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Novorizontino DATA Domingo, 27 de fevereiro de 2022 LOCAL Vila Belmiro, Santos - sP HORÁRIO 18h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A HBO Max e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo deste domingo, na Vila Belmiro.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil após vencer o Salgueiro por 3 a 0 na rodada de estreia, o Santos volta as atenções para o Paulistão.

No Estadual, o Peixe vem de duas derrotas consecutivas, e busca a recuperação para seguir na vice-liderança do grupo D.

Já o Novorizontino, na lanterna do grupo B, com apenas dois pontos, busca a primeira vitória no Estadual.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Santos

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 3 São Paulo Paulistão 20 de fevereiro de 2022 Salgueiro 0 x 3 Santos Copa do Brasil 23 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ferroviária x Santos Paulistão 5 de março de 2022 18h30 (de Brasília) Palmeiras x Santos Paulistão 13 de março de 2022 18h30 (de Brasília)

Novorizontino

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Santo André 0 x 0 Novorizontino Paulistão 15 de fevereiro de 2022 Novorizontino 0 x 3 RB Bragantino Paulistão 20 de fevereiro de 2022

Próximas partidas