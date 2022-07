Santos x Deportivo Táchira: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Partida acontece nesta quarta-feira (6), pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana; veja como acompanhar na TV e na internet

O Santos visita o Deportivo Táchira na noite desta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belminro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

Com apenas uma vitória nos últimos 12 jogos, o Santos e o técnico Fabián Bustos entram em campo pressionados na Vila Belmiro. O técnico, que tem escalado uma equipe mista na competição sul-americana, deve escolher os titulares para começarem o jogo devido a necessidade da vitória.

Em reunião com a diretoria alvinegra, o comandante ouviu sugestões para tentar contornar a crise que o clube vive, e quem deve ganhar a oportunidade entre os titulares é o meia Bruno Oliveira. Porém, Madson e Maicon seguem no departamento médico.

Do outro lado, o Deportivo Táchira quer aproveitar o momento conturbado do rival para surpreender.

Vale lembrar que as equipes empataram por 1 a 1 no jogo de ida. Quem passar deste confronto irá enfrentar o vencer do duelo entre Lanús e Independiente del Valle.

Esta é a quarta vez que as equipes irão se enfrentar. O Santos venceu uma vez, além de dois empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do DEPORTIVO TÁCHIRA: Varela, Camacho, Restrepo, Ariano, Marrufo, Garces, Flores, Chacón, Cova, Hernández e Uribe.

Possível escalação do SANTOS: João Paulo, Auro, Kaiky (Maicon), Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Rodrigo Fernández, Vinicius Zanocelo e Bruno Oliveira; Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo.

Desfalques da partida

Deportivo Táchira:

sem desfalques confirmados.

Santos:

Velazquez: contrato rescindido.

Madson e Maicon: departamento médico.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Santos é favorito contra o Deportivo Táchira nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,36 na vitória do Peixe, $ 4,46 no empate e $ 7,72 caso o time venezuelano vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,93 para quem apostar em mais de 2,5 gols, e $ 1,81 para quem apostar em menos de 2,5 gols. Há também a possibilidade de apostar na hipótese dupla, pagando-se $ 1,05 em vitória do Santos ou empate, ou ainda, $ 2,82 em triunfo do Táchira ou empate.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade

Quando é?

JOGO Santos x Deportivo Táchira DATA Quarta-feira, 6 de julho de 2022 LOCAL Vila Belmiro HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Deportivo Táchira

JOGO CAMPEONATO DATA Táchira 1 x 0 Mineros Venezuelano 2 de julho de 2022 Táchira 1 x 1 Santos Venezuelano 29 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Portuguesa x Táchira Venezuelano 9 de julho de 2022 18h (de Brasília) La Guaira x Táchira Venezuelano 14 de julho de 2022 A confirmar

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 2 Flamengo Brasileiro 2 de julho de 2022 Táchira 1 x 1 Santos Copa Sul-Americana 29 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Atlético-GO Brasileiro 10 de julho de 2022 18h (de Brasília) Santos x Corinthians Copa do Brasil 13 de julho de 2022 21h30 (de Brasília)

