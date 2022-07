Santos x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (10), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O Santos recebe o Atlético-GO neste domingo (10), na Vila Belmiro, a partir das 18h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Eliminado da Copa Sul-Americana e em situação complicada na Copa do Brasil, o Santos vive uma crise e não vence há treze jogos na temporada. Os maus resultados culmiram na saída do técnico Fabián Bustos e seus auxiliares, e também de Edu Dracena.

Ainda sem um novo técnico em vista, o Peixe, décimo colocado do Brasileirão, com 19 pontos, será comandado por Marcelo Fernandes, que pertence a comissão técnica fixa do clube. Madson, recuperado de lesão, além de Auro e Felipe Jonatan, que cumpriram quarentena devido ao covid-19, voltam a ser relacionados. A baixa no time santista será Sandry, com problemas na coxa esquerda.

Do outro lado, o Atlético-GO chega para o jogo empolgado, após avançar às quartas de final da Sul-Americana. Além disso, Dragão está mais vivo do que nunca também na Copa do Brasil, mas está na parte debaixo da tabela.

A situação do Dragão, na 16ª posição do campeonato, com 17 pontos somados, deve fazer com que o técnico Jorginho mande a campo o que tiver de melhor à disposição. Edson, suspenso, é desfalque certo.

Nos últimos 14 duelos entre as equipes, o Santos venceu quatro vezes, o Atlético-GO cinco, além de cinco empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Santos: João Paulo; Madson (Auro), Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires (Felipe Jonatan); Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Bruno Oliveira; Léo Baptistão, Lucas Braga e Marcos Leonardo.

Possível escalação do Atlético-GO: Ronaldo, Hayner, Wanderson, Ramon Menezes, Jefferson, Baralhas, Marlon Freitas, Shaylon, Airton, Churín e Wellington Rato.

Desfalques da partida

Santos:

Sandry: lesionado.

Atlético-GO:

Edson: suspenso.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Santos é favorito contra o Atlético-GO nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2 na vitória do Peixe, $ 3,32 no empate e $ 3,86 caso o Dragão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1,67 para quem acredita que haverá mais de que 2 gols no jogo, e $ 2,16 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar na hipótese dupla, pagando-se $ 1,25 por uma vitória do Santos ou empate, ou ainda $ 1,73 por um triunfo do Atlético-GO ou empate.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Santos x Atlético-GO DATA Domingo, 10 de julho de 2022 LOCAL Vila Belmiro, Santos - SP HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Éder Alexandre (SC)

Quarto árbitro: Thiago Mattos (SP)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Últimos resultados e próximos jogos

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 (2) x (4) 1 Dep. Táchira Copa Sul-Americana 6 de julho de 2022 Santos 1 x 2 Flamengo Brasileirão 2 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Corinthians Copa do Brasil 13 de julho de 2022 21h30 (de Brasília) Avaí x Santos Brasileirão 16 de julho de 2022 19h (de Brasília)

Atlético-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 2 (5) x (3) 0 Olimpia Copa Sul-Americana 7 de julho de 2022 Atlético-GO 1 x 2 São Paulo Brasileirão 3 de julho de 2022

Próximas partidas