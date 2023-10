Santos x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes voltam a campo nesta quinta-feira (19), na Vila Belmiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O Santos recebe o RB Bragantino na noite desta quinta-feira (19), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Na zona de rebaixamento, com 30 pontos, o Santos, embalado com três vitórias consecutivas, pode deixar o Z-4 em caso de vitória ou até mesmo empate.

Do outro lado, o RB Bragantino briga para se manter na vice-liderança do Brasileirão. No momento, soma 46 pontos e um aproveitamento de 58%. Lucas Evangelista, que cumpriu suspensão no empate com o Athletico-PR, retorna.

Em 45 jogos disputados entre as equipes, o Santos soma 20 vitórias, contra nove do RB Bragantino, além de 16 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o time de Bragança Paulista venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; João Basso, Joaquim e Dodô; Lucas Braga, Dodi, Jean Lucas Lucas Lima e Kevyson; Maxi Silvera e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes.

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Lucas Rafael, Léo Ortiz e Luan Cândido; Matheus Fernandes, Jadsom e Lucas Evangelista; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Santos

Tomás Rincón, suspenso, Sandry, Morelos, Felipe Jonatan, Alison, lesionados, são desfalques.

RB Bragantino

Andres Hurtado e Léo Realpe, com a seleção do Equador, Juninho Capixaba, suspenso, Lucas Cunha, Eduardo Santos e Nathan Camargo, lesionados, são desfalques.

