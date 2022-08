Santos 2 x 2 Fluminense: os gols, a comemoração e desejo de Ganso

O meia, ex-jogador santista, foi um dos grandes personagens no emocionante empate dentro da Vila Belmiro

Santos e Fluminense encerraram a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022, a primeira deste segundo turno, com um duelo cheio de emoção na Vila Belmiro.

No final das contas, prevaleceu o empate apesar do maior volume de jogo dos tricolores. Mas o grande personagem acabou sendo um velho conhecido da torcida santista: Paulo Henrique Ganso.

Antes de PH Ganso fazer valer a chamada "Lei do Ex", foi o Santos quem abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, Luiz Felipe completou para o fundo das redes após escanteio.

O Flu voltou melhor para a segunda etapa, e o empate chegou após pênalti sofrido por Matheus Martins. Na cobrança, Paulo Henrique Ganso usou de cavadinha para estufar as redes.

Muito vaiado pelos torcedores santistas presentes na Vila Belmiro, Ganso comemorou imitando um maestro. O gesto, direcionado à arquibancada alvinegra, inicialmente chegou a ser interpretado como provocação. Não foi o caso, como o próprio explicou depois. Nos tempos em que atuava no Peixe, o meia também comemorava gols assim.

No lance seguinte ao empate, o Flu virou o jogo através de Arias.

Mas na reta final Marcos Leonardo arrancou o empate para os santistas.

Após o duelo, em entrevista ao Premiere FC, Ganso chegou a falar que um dia voltaria à Vila Belmiro.

"Eu fui muito feliz, marquei minha história (...) Eu tenho um enorme carinho pelo clube. Quem sabe um dia aí, mais pela frente, a gente possa voltar, se reencontrar?".

Com o resultado, o Fluminense chega a 35 pontos e se mantém na terceira posição. Mais abaixo, o Santos tem 27 pontos e é o nono na tabela.