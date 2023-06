Santa Fé x Goiás ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), pela última rodada da fase de grupos do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Independiente Santa Fé e Goiás se enfrentam na noite desta quarta-feira (28), às 23h (de Brasília), no El Campín, em Bogotá, pela última rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming, com narração de Matheus Suman e comentário de Fernando Campos, Fernando Prass e Leonardo Gaciba.

Após a vitória por 2 a 0 sobre o RB Bragantino no Brasileirão, o Goiás redireciona seu foco para a competição da Sul-Americana. Como líder do Grupo G, com nove pontos, a equipe busca a classificação para as oitavas de final. Uma vitória garantirá a vaga diretamente, enquanto um empate assegurará, no mínimo, o segundo lugar, que resultará em um confronto eliminatório contra um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores.

Por outro lado, o Santa Fé, ocupando o terceiro lugar com sete pontos, entrou em campo pela última vez e conquistou uma vitória por 2 a 0 sobre o Universitario no início de junho. Vale ainda lembrar que primeira rodada, Santa Fé e Goiás empataram em 0 a 0.

Prováveis escalações

Santa Fé: Juan Espitia; Fabián Viafara (Juan Roa), Marlon Torres, José Aja e Dairon Mosquera; Iván Rojas, Harold Rivera e Jonathan Barboza; José Enamorado, Wilfrido De La Rosa e Hugo Rodallega.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Apodi, Lucas Halter e Bruno Melo; Sander, Zé Ricardo e Everton Morelli; Julián Palacios, Guilherme Marques e Matheus Peixoto.

Desfalques

Independiente Santa Fé

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Não há desfalques confirmados.

Quando é?