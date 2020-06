Sancho é punido por quebrar protocolo de higiene da Bundesliga e se revolta: “piada”

O atleta virou pivô de uma polêmica ao ser visto recebido um corte de cabelo sem a devida proteção

E a continua levando os protocolos para a prevenção do coronavírus Covid-19 muito a sério. Jadon Sancho que o diga: a jovem estrela do foi punida, junto de outro companheiro de equipe, por ter violado as regras determinadas pela Federação Alemã.

No total, seis atletas da equipe alemã foram vistos, em suas respectivas casas, tendo seus cabelos cortados pelo barbeiro Winnie Nana Karkari, um profissional renomado da área na . O problema é que tanto Sancho quanto Manuel Akanji, zagueiro do clube, posaram para fotos, no meio da atividade, sem máscaras. Karkari também não estava protegido.

A defesa dos atletas afirmou que eles só tiraram as máscaras para as fotos, postadas no Instagram, mas a desculpa não colou na Federação Alemã de Futebol, que resolver multar os dois jogadores. Raphael Guerreiro, Axel Witsel, Thorgan Hazard e Dan-Axel Zagadou, que também receberam a visita de Karkari, não foram punidos.

Em resposta a multa, Sancho, em sua conta no Twitter, afirmou que a medida era uma "piada", mas depois apagou a postagem. Confira um print do Tweet, agora deletado.

A punição a uma das grandes estrelas da competição reforça o compromisso da Bundesliga em seguir uma "linha dura" quanto ao combate ao Covid-19.

E o olho clínico da Federação Alemã, como visto, não fica só dentro de campo. Caso forem pegos violando as regras de distanciamento social e higiene, atletas devem ser punidos, da forma a minimizar os riscos de contaminação do novo coronavírus.

O Borussia Dortmund de Jadon Sancho volta aos gramados pela Bundesliga neste próximo sábado (6), diante do Hertha Berlin, às 13h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN .