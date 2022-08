Sampdoria x Juventus: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Partida acontece nesta segunda-feira (22), pela segunda rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar na TV e na internet

Sampdoria e Juventus se enfrentam nesta segunda-feira (22), no Luigi Ferraris, a partir das 15h45 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois de vencer o Sassuolo na estreia do Italiano 22/23, a Juventus busca emplacar a segunda vitória consecutiva para manter o aproveitamento de 100%.

Para o confronto fora de casa, o técnico Allegri não poderá contar com Angel Di Maria, fora por um mês após lesão. Paul Pogba, Federico Chiesa e o goleiro titular Wojciech Szczesny também seguem fora.

Do outro lado, a Sampdoria, derrotada pela Atalanta por 2 a 0 na primeira rodada, busca os primeiros três pontos na competição.

Em 135 jogos disputados entre as equipes, a Juventus soma 71 vitórias, contra 27 da Sampdoria, além de 37 empates. Na última temporada, a Juve venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do Sampdoria: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo.

Possível escalação da Juventus: Perin; Danilo, Rugani, Bremer, Sandro; Locatelli, Zakaria, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.

Desfalques da partida

Sampdoria:

sem desfalques confirmados.

Juventus:

Di Maria, Cheisa, Szczesny e Pogba: lesionados

Quando é?

JOGO Sampdoria x Juventus DATA Segunda-feira, 22 de agosto de 2022 LOCAL Luigi Ferraris - Gênova, ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Sampdoria

JOGO CAMPEONATO DATA Sampdoria 1 x 0 Reggina Calcio Coppa Italia 5 de agosto de 2022 Sampdoria 0 x 2 Atalanta Italiano 13 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Salernitana x Sampdoria Campeonato Italiano 28 de agosto de 2022 13h30 (de Brasília) Sampdoria x Lazio Campeonato Italiano 31 de agosto de 2022 13h30 (de Brasília)

Juventus

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 0 x 4 Atlético de Madrid Amistoso 7 de agosto de 2022 Juventus 3 x 0 Sassuolo Campeonato Italiano 15 de agosto de 2022

Próximas partidas