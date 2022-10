Sampaio Corrêa x Ponte Preta: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (3), pela 33ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Sampaio Corrêa recebe a Ponte Preta na noite desta segunda-feira (3), no Castelão, às 20h (de Brasília), pela 33ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Em casa, o Sampaio Corrêa vai a campo querendo dar sequência ao seu momento, já que não perde há quatro partidas no campeonato. O time maranhense é o nono colocado, com 45 pontos, e não poderá contar com Pará, que está no departamento médico.

A Ponte Preta, por sua vez, logo atrás na décima posição, com 43 pontos somados. A Macaca terá o retorno de Matues Silva, enquanto Fessin, machucado, e Elvis, suspenso, serão as ausências.

Escalações:

Escalação do provável SAMPAIO CORRÊA: Luiz Daniel; Mateusinho (Maurício) Alan Godói, Joécio e Lucas Hipólito; André Luiz, Ferreira (Eloir) e Rafael Vila; Pimentinha (Nádson/Léo Tocantins), Gabriel Poveda e Ygor Catatau.

Escalação do provável PONTE PRETA: Caíque França, Igor Formiga, Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral (Fraga), Léo Naldi, Wallisson e Cássio Gabriel; Ribamar e Lucca.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Pará, no departamento médico, desfalca o time maranhense.

Ponta Preta

Elvis, suspenso, e Fessin, lesionado, são as ausências na Macaca.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 3 de outubro de 2022

• Horário: 20h (de Brasília)

• Local: Castelão, São Luís - MA

• Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (árbitro), Jose Nascimento Junior e Lehi Sousa Silva (assistentes), Raimundo Chagas Araujo (quarto árbitro) e Daniel Nobre Bins (AVAR)