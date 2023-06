Sampaio Corrêa x Ceará ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (25), pela 13ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Sampaio Corrêa e Ceará se enfrentam na tarde deste domingo (25), a partir das 15h30 (de Brasília), no Castelão, em São Luis, pela 13ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois da derrota para o Novorizontino por 1 a 0 na última rodada, o Sampaio Corrêa busca reencontrar o caminho da vitória. No momento, a equipe aparece no meio da tabela, com 15 pontos, registrando quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas na Série B.

"O Ceará tem uma equipe qualificada, então temos que neutralizar os pontos fortes deles no domingo. Mas, também, temos qualidade, nossa força dentro de casa, e tenho certeza de que faremos um bom jogo para sair com a vitória", afirmou o atacante Pimentinha.

Do outro lado, o Ceará, depois de duas vitórias consecutivas, foi derrotado pelo CRB por 3 a 1 no último compromisso antes da pausa para a Data FIFA. Com 19 pontos, o Vozão soma seis vitórias, um empate e cinco derrotas, com um aproveitamento de 52%.

Em 27 jogos disputados entre as equipes, o Ceará soma 12 vitórias, contra seis do Sampaio Corrêa, além de nove empates. No último encontro válido pela fase de grupos do Nordestão 2023, o Vozão saiu vitorioso com o placar de 2 a 0.

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Matheus Pivô, Gustavo Henrique, Gabriel Furtado e Vitinho; Jhony Douglas, Maurício, Neto Paraíba e Marcinho; Ytalo e Pimentinha. Técnico: Márcio Fernandes.

Ceará: Richard; Caíque, Tiago, Gabriel Lacerda e Danilo Barcelos; Richardson, Willian Maranhão, Chay e Jean Carlos; Erik e Vitor Gabriel. Técnico: Eduardo Barroca.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Willian Formiga, Michel Macedo e Luiz Otávio seguem no departamento.

Quando é?