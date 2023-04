Salernitana x Inter de Milão ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (7), pela 29ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Salernitana e Inter de Milão entram em campo na tarde desta sexta-feira (7), no estádio Arechi, a partir das 12h (de Brasília), em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmitida ao vivo do Star+, no streaming.

Vindo de empate no jogo passado, a Salernitana subiu para a 15ª posição, com 28 pontos. A equipe mandante não possui desfalques confirmados e quer ganhar para permanecer distante da zona de rebaixamento.

Já a Inter de Milão perdeu para a Fiorentina e acabou caindo para o quarto lugar, com 50 pontos. Os Nerazzurri sabem que precisam vencer para permanecer dentro do G-4. D'Ambrosio é baixa por suspensão, enquanto Calhanoglu e Skrinjar seguem no departamento médico.

Prováveis escalações

Salernitana: Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek.

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku.

Desfalques

Salernitana

Sem desfalques confirmados.

Inter

Danilo D'Ambrosio cumpre suspensão, enquanto Hakan Calhanoglu e Milan Skrinjar estão lesionados.

Quando é?