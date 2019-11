Salah e Mané formam uma dupla à altura de CR7 e Bale ou Robben e Ribery

Atacantes do Liverpool formam o top 5 da Goal 50 e foram cruciais para que o time inglês tenha se tornado o melhor da Europa na última temporada

"Número 5? Bom!".

Sadio Mané está sorrindo enquanto recebe o seu prêmio.

Os jogadores de futebol sempre dizem que não se importam com prêmios individuais, mas na verdade acreditam neles. No fundo, eles adoram ter esse reconhecimento.

"No próximo ano, número 1, sim?", Mané sorri, posando para fotos com seu prêmio por terminar em quinto na lista do Goal 50 em 2019.

Mohamed Salah, seu companheiro de equipe do , está ausente naquele dia. Dizem-nos que o egípcio tem um horário de treinamento diferente devido a um problema no tornozelo. Salah, pelo segundo ano consecutivo, terminou em terceiro na lista, atrás apenas de Lionel Messi e, é claro, de seu companheiro de equipe, Virgil van Dijk.

É claro que as impressões digitais do Liverpool estão na lista inteira, com Van Dijk em primeiro lugar e seis outros Reds entre os 25 primeiros. O objetivo é em Melwood apresentar prêmios não apenas a Mané e Van Dijk, mas também a Andy Robertson , Trent Alexander-Arnold, Alisson Becker e Roberto Firmino.

Sim, os campeões europeus certamente sentiram sua presença nos últimos 12 meses, estabelecendo-se como a melhor equipe do planeta, uma posição que eles podem confirmar no da FIFA no no próximo mês.

Individualmente, os elogios estão se acumulando. Van Dijk é inquestionavelmente o melhor zagueiro do mundo. Alisson, o melhor goleiro. No momento, Robertson e Alexander-Arnold são incomparáveis ​​como laterais, enquanto não existem muitos atacantes que dão a uma equipe o que Firmino faz.

O que deixam Mané e Salah? Grande parte do sucesso do Liverpool se deve a esses dois; esses pontas que atuam como meio-campistas e marcam como atacantes. São atacantes prolíficos e rápidos que atuam repetidamente em sua equipe.

Essas são duas das melhores contratações que o clube fez, com certeza. Combinados, custam menos que um Harry Maguire, menos de dois terços de um Philippe Coutinho, quase o mesmo que um Nicolas Pepe. Quanto eles valeriam no mercado atual? Nenhum clube na Terra poderia pagar pelos dois hoje.

Seus números são notáveis. Desde que Salah e Mane chegaram a Merseyside, no verão de 2017, marcaram 137 gols. No game oficial da Premier League, ambos estão listados como meio-campistas.

Na última temporada, eles compartilharam, junto com Pierre-Emerick Aubameyang, do , o prêmio Chuteira de Ouro da Premier League, com 22 gols cada. Este ano, eles estão prontos e funcionando novamente. Eles têm 20 em todas as competições entre eles. Desta vez, para variar, Mané supera Salah.

Há competição entre a dupla, mas é saudável. Muito se falou sobre sua disputa em , em setembro, quando Mané ficou com raiva porque Salah não podia passar por ele, mas as sugestões são uma ilusão. Eles estão tão próximos agora como sempre foram.

E eles estão, com seus gols assistências e ritmo de trabalho, redefinindo o papel do jogador de ataque.

Existe uma dupla melhor de pontas no futebol mundial agora? Certamente não há mais produtiva.

Vimos algumas excelentes durante a era da Premier League, para ser justo.

Ryan Giggs e David Beckham foram vencedores especiais da série com o no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000. Damien Duff e Arjen Robben eram homens-chave quando o de José Mourinho liderou o futebol local por alguns anos , enquanto antes Robert Pires e Freddie Ljungberg forneciam objetivos e munição para a brilhante equipe do Arsenal de Arsene Wenger.

No cenário mundial, a última década contou com a majestosa dupla "Robbery" de Robben e Franck Ribéry no de Munique, enquanto a equipe de sob Pep Guardiola trabalhou muito bem devido ao brilho efetivo de Pedro e David Villa. No , houve poucas vistas mais emocionantes do que Cristiano Ronaldo e Gareth Bale em alta.

Salah e Mané agora estão nesse grupo. É assim que eles têm sido bons para o Liverpool nos últimos dois anos; É assim que eles são vitais para o time de Klopp. Se um deles não pega você, o outro pega. Sem eles, os Reds são metade da equipe.

Foi fascinante ver a transformação de Salah em Anfield. Impressionante em , tornou-se uma verdadeira estrela mundial em Liverpool; comercializável, durável, humilde e ultra consistente. Em 121 jogos, ele marcou 80 vezes. Em Anfield, seu recorde é de 51 em 60 jogos.

"Todos nós temos sonhos e, é claro, Mo sonha grande!", disse Klopp recentemente. "Ele quer alcançar muito, e isso é bom para nós".

Com Mané, o desafio tem sido um pouco diferente.

"Eu precisava de mais confiança quando ele chegou", admitiu Klopp. "Acho que ele ficou um pouco surpreso consigo mesmo. Eu precisava me acostumar com o fato de que ele é um jogador de classe mundial".

Ele está acostumado a esse fato agora, certo?

Ele foi o jogador do ano no Liverpool em sua primeira temporada em Merseyside, mas suas duas últimas temporadas o levaram ao estrelato. Ele marcou 46 gols, e já tem 11 nesta campanha.

"Você não precisa convencer as pessoas agora", disse Klopp. "Todos sabemos que ele é um jogador de classe mundial e ele começou a perceber isso por si mesmo".

O desafio agora, para ambos, é continuar a busca do troféu. Grandes jogadores se tornam gigantes por meio do sucesso, com a conquista de títulos. Salah e Mané provaram a glória na última temporada, mas querem mais. Todo mundo em Liverpool faz isso.