Messi fora do Barcelona? Como o futebol reagiu ao possível divórcio

O argentino, depois de 20 anos, pode estar deixando o clube

Lionel Messi pegou muita gente de surpresa ao comunicar o Barcelona que deseja deixar o clube ainda nesta janela de transferências. Após 20 anos de Camp Nou, o adeus do argentino parece estar cada vez mais próximo, principalmente com os probelmas do clube.

Depois de tanto tempo, é difícil imaginar Messi sem o Barça e o Barça sem o Messi. E isso não vale só para os torcedores e fãs do camisa 10, mas também para o mundo do futebol.

Desde que os rumores da saída do argentino surgiram, muito preferiram acreditar que tudo se tratava apenas de especulações, mas a partir do momento em que o próprio anunciou o desejo de novos ares, a coisa ficou séria mesmo.

Eu: só acredito vendo que o Messi vai sair do .



Eu vendo: pic.twitter.com/W9DBdB1zuc — Mundo da Bola (@mundodabola) August 25, 2020

A notícia do pedido de Messi para sair do Barcelona está tendo grande repercussão no mundo do futebol, tanto entre jogadores e treinadores quanto em clubes mundo afora que sonham com a contratação do argentino. A Goal te mostra algumas das reações, veja:

Carles Puyol e Luis Suárez

👏👏 — Luis Suarez (@LuisSuarez9) August 25, 2020

(Tradução livre: "Respeito e admiração, Leo. Todo o meu apoio, amigo".

O ex-capitão da seleção espanhola e do Barcelona, Carles Puyol publicou uma mensagem para Messi em sua conta do Twitter, apoiando o ex-companheiro.

Não faltou muito para que Luis Suárez, último companheiro de ataque de Messi no Barça respondesse Puyol com emojis batendo palmas.

Luís Figo

(Tradução livre: "Uau!! Outro momento histórico!!!")

Também pelo Twitter, o ex-jogador português Figo classificou a possível saída de Messi do clube catalão como um momento "histórico".

Em sua época de jogador, Figo foi personagem de uma transferência bastante polêmica, quando trocou o Barcelona pelo rival, .

Luis Garcia

I still don't believe it !! I don't want to believe it. Whatever may happen, I hope Messi and the club don't have a fight... still don't belive it !! — Luis Garcia (@luchogarcia14) August 25, 2020

(Tradução livre: "Eu ainda não acredito nisso!! Eu não quero acreditar. O que quer que conteça, espero de Messi e o clube não briguem... ainda não acredito nisso!!")

Mais um ex-companheiro de Messi que diz não estar acreditando na saída do craque do Barcelona. Garcia esteve com o argentino em seus primeiros movimentos no futebol.

Llamamos a Bustinza y esto lo arreglamos en un periquete... Vaya que sí. pic.twitter.com/mM4M9IBVbL — C.D. Leganés (@CDLeganes) August 25, 2020

(Traduação livre: "Chamamos Bustinza e isso se resolve num instante. Com certeza que sim".)

O rival da reagiu de forma humorada à notícia, relembrando um lance que aconteceu em um jogo da temporada 2019/20, quando Unai Bustinza foi marcar Messi.

Linares Deportivo

📢 FICHAJE | Lionel Messi, procedente del @FCBarcelona_es, se convierte en nuevo jugador azulillo.💙



¡Qué bueno que viniste, Leo!🐐



Asumimos el riesgo de esta operación,ya que el jugador cuenta con poca experiencia en Segunda División B.#MessiAzulillo #LinarejosLateCONTIGO

💙 pic.twitter.com/08gRJS9zq2 — Linares Deportivo 💙⚒ (@Linares_Dptvo) August 25, 2020

(Tradução livre: "Contratação. Lionel Messi, vindo do Barcelona é o novo jogador do azulillo. Que bom que veio, Léo. Assumismo o risco desta operação, já que o jogador tem pouco experiência na Segunda Divisíon B")

O time das divisões inferiores da chegou até a anunciar Messi como reforço da equipe após a notícia de que ele quer deixar o Barcelona.

O anunciou o camisa 11 hoje... mas a camisa 10 tá livre, viu... 🤣😎#VaiCorinthians pic.twitter.com/EXXExXE098 — Corinthians (@Corinthians) August 25, 2020

A repercussão chegou ao futebol brasileiro. O Corinthians, que acabou de anunciar Rómulo Otero como novo camisa 11, relembrou a vista de Messi à Arena Corinthians, quando o argentino recebeu uma camisa de presente. O Timão abriu as portas para o jogador se tornar o novo 10 do clube.

O Tricolor carioca também já deixou a 10 pronta para receber Messi. Em seu Twitter, o Fluminense postou uma foto com uma camisa personalizada para o argentino pendurada no gol das Laranjeiras.

Renato Gaúcho

O treinador do Tricolor, segundo o Gaúcha ZH, pediu ao zagueiro Kannemann,que joga com Messi na seleção argentina, para ligar para o jogador e convidá-lo para vestir a camisa do . "Messi quer sair do Barcelona? Liga pra ele, que faço o convite pra jogar no Grêmio", disse.

Fórmula 1

(Tradução livre: Leo. Você já pensou em se mudar para Brackley?")

Não é só o mundo do futebol que sonha com Messi mudando de time, a Mercedes e a Repson Honda chamaram o craque para tentar outro esporte e se dedicar às pistas de Fórmula 1.