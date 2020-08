Sai Higuaín, entra Arthur: Pirlo explica o que quer da Juventus

Novo treinador da Juve dá algumas pistas sobre o que planeja para a equipe, fala sobre contratações, saídas e sobre a dupla Dybala e Cristiano Ronaldo

A era Pirlo na Juventus começou oficialmente. O novo treinador já comandou as primeiras atividades à frente da equipe e, nesta terça-feira (25), foi apresentado oficialmente à imprensa. O ídolo italiano, que terá a missão de comandar a Velha Senhora na corrida por mais um título de e na busca por um desempenho melhor em competições europeias, aproveitou sua apresentação para explicar o que planeja para a equipe.

É claro que um dos principais temas da coletiva foi Arthur, novo reforço da Juve que já está sendo colocado como candidato para ser o “novo Pirlo” da equipe.

"O Arthur é bom, nós gostamos dele no e no . Ele é um meia de qualidade, que pode preencher várias funções, será muito útil para nós durante a temporada", elogiou o novo treinador. “Novo Pirlo? Nós temos muitos jogadores bons, eles serão explorados pelo que são”, completou.

Pirlo também comentou sobre o estilo de jogo que pretende implementar na equipe. Independentemente do esquema tático adotado, o italiano deixou claro que pretende fazer com que os jogadores pressionem bastante os adversários após perder a bola, para recuperá-la de maneira rápida.

“Quero trazer um pouco de entusiasmo que pode ter faltado. Quero propor um futebol proativo com grande domínio do jogo. Disse aos meninos para sempre ficarem com a bola e recuperá-la rapidamente quando a perderem”.

“Não penso em um esquema fixo. Talvez possamos nos defender com quatro homens na defesa e atacar com três. Devemos ter o desejo de recuperar a bola rapidamente e os meninos sabem disso. O sistema de jogo vai variar de jogo para jogo”, explicou.

Outro tema que também não poderia ficar de fora é a parceira entre Dybala e Cristiano Ronaldo, um dos maiores problemas de Sarri à frente da equipe.

“Ouvi o Ronaldo há alguns dias, conversamos com os outros em campo. Dybala nunca foi um problema, ele nunca esteve no mercado de transferências: para mim é um jogador importante como os outros e assim que regressar fará parte do projeto”.

“Ronaldo e Dybala podem jogar juntos? Jogadores de qualidade podem fazer tudo, o importante é que haja sacrifício e abnegação", destacou.

Sobre novas contratações, o treinador não escondeu que tem alguns nomes em mente e disse que está conversando com a diretoria sobre isso. Por outro lado, o futuro de Higuaín não será na equipe, e o de Khedira segue incerto. Outros nomes também podem deixar a equipe, como o brasileiro Douglas Costa.

“Conversei com o Higuaín, quem admiro muito. Aqui ele passou por um ciclo importante, mas decidimos que as estradas terão que se separar. Nos olhamos nos olhos e tomamos essa decisão. Khedira está ferido, quando ele melhorar veremos o que fazer", concluiu.

Agora, Pirlo terá pouco menos de um mês para preparar a equipe para o retorno da Serie A. A temporada 2020/21 do Campeonato Italiano está programada para começar no dia 19 de setembro.