O que a contratação de Pirlo como treinador da Juventus pode significar para Arthur?

Ex-jogador italiano foi anunciado como novo técnico da Velha Senhora, assumindo o lugar deixado por Maurizio Sarri após eliminação na Champions League

Na tarde desse sábado (08), o mundo do futebol foi surpreendido com a notícia de que o novo treinador da tem nome e sobrenome bem conhecidos em Turim. Trata-se de Andrea Pirlo, que, quase três anos após a aposentadoria, tornou-se o sucessor de Maurizio Sarri no banco de reservas do maior campeão italiano. O promissor meio-campista brasileiro, Arthur chegará ao time alvinegro com um treinador com pouca experiência, mas com muito conhecimento do setor.

Pirlo foi um dos grandes meio-campistas de sua geração. O italiano pendurou as chuteiras em janeiro de 2018, após uma passagem pelo futebol estadunidense. Campeão de quase tudo que disputou, Pirlo conta com os troféus da , duas , seis campeonatos italianos e muito mais.

Em julho de 2020, ele foi anunciado como novo treinador da equipe sub-23 da Juventus. Depois da eliminação da Juventus para o , na Champions League, Maurizio Sarri não resistiu e foi demitido da Juve. Horas depois Pirlo foi anunciado como novo treinador. Uma verdadeira promoção sem nem ao menos ter mostrado trabalho na equipe juvenil.

Mais times

Antes da temporada que começou a Juve investiu em reforços e contratou nomes como Aaron Ramsey e Adrian Rabiot, além de já contar com nomes como Blaise Matuidi, Rodrigo Betancur, Miralem Pjanic e outros. Ainda assim, Maurizio Sarri entendeu que seria importante a chegada do jovem brasileiro Arthur, que estava no , e pediu a contratação do ex- .

A operação deu certo e Arthur já está confirmado como reforço da Juve para a próxima temporada. De acordo com o Blog do PVC, a ideia de Sarri era utilizar Arthur como uma espécia de pivô defensivo, o famoso eixo no meio de campo, por onde o jogo acontece. Sarri teve essa experiência bem sucedida com Jorginho no . Curiosamente, quem também já jogou assim foi o próprio Andrea Pirlo.

No de Carlo Ancelotti, Pirlo jogava recuado, como primeiro homem de meio campo, mas protegido pela tenacidade na marcação de Gattuso e Ambrosini. Anos depois, na Juventus de Massimiliano Allegri, Marchisio e Vidal eram esses homens marcadores que protegiam o veterano Pirlo para ter liberdade de pensar e ditar o jogo.

Sarri foi demitido, mas Arthur ainda será jogador da Juventus e agora será treinador por um dos maiores meias dos últimos tempos. Conhecido popularmente por "jogar de terno", com elegância e precisão, Pirlo pode ser um divisor de águas para a carreira de Arthur, que é conhecido pelo bom passe, precisão nos toques e bom controle da bola.

Ainda não se sabe ao certo como os times de Pirlo jogam. Imagina-se que são equipes que devem basear-se na posse de bola e no trabalho coletivo incansável.

Mais artigos abaixo

Pela juventude de Arthur e pelo potencial, é difícil pensar que Pirlo não dará ao brasileiro muitas oportunidades e muitos minutos em campo com um certo protagonismo provavelmente como um primeiro homem de construção de jogadas.

Confia-se muito na mentalidade, respeito adquirido, inteligência e estilo de Pirlo para os próximos anos da Juventus. Mas o risco da operação é inegável: por melhor e mais genial que tenha sido Pirlo dentro de campo, não há nenhuma garantia de sucesso como treinador.

Ainda assim, a próxima temporada deve reservar uma Juventus bastante interessante de se ver, além de ser a chance da carreira de Arthur para se reerguer após últimos meses conturbados em Barcelona, que fizeram com que ele deixasse o time blaugrana.