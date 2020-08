Andrea Pirlo na Juventus: clube escolhe ídolo como novo treinador

Após fracasso na Champions League e demissão de Sarri, Andrea Pirlo é anunciado como o novo treinador da Juventus

Após o fracasso na Champions League, Maurizio Sarri foi demitido pela Juventus, o que já era esperado. Mas agora, apenas poucas horas após o ocorrido, a diretoria da equipe já anunciou quem será seu substituto no comando técnico: Andrea Pirlo, um dos maiores craques da história recente do futebol italiano, que terá contrato válido até 30 de junho de 2022.

OFFICIAL ✍️ | Andrea Pirlo is the new coach of the First Team.https://t.co/riVxl1enbJ#CoachPirlo pic.twitter.com/pf9QRbJ6Ll — JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfcen) August 8, 2020

Pirlo havia sido anunciado há alguns dias para treinar o time sub-23 da , mas com a necessidade de um novo treinador que conheça bem o clube, o ídolo foi o escolhido para assumir esse novo desafio, conforme apurado pela Goal.

Vários nomes circularam internamente para substituir Maurizio Sarri, como Maurício Pochettino, Zidane e até mesmo Guardiola. Mas no final, será o ex-jogador da Velha Senhora que comandará a equipe.

Depois de muitos anos defendendo o , Pirlo se mudou para Turim e defendeu a equipe da Juve entre 2011 e 2015, conquistando quatro Scudettos. Depois do período, resolveu embarcar em um novo desafio no New York City, da , onde jogou até pendurar as chuteiras em 2017.

Após a aposentadoria, o jogador resolveu seguir a carreira de treinador e, há poucos dias, havia sido anunciado como novo técnico da equipe sub-23 da Juve.

A ideia de construir um novo estilo de jogo para a Juventus, visando principalmente conquistas a nível europeu, fez Andrea Agnelli, presidente do clube, confiar em Pirlo, que enfrentará o desafio de revolucionar a equipe para conquistar a ao lado de Cristiano Ronaldo.

Além dos Scudettos, Pirlo conquistou pela Juve uma Copa da e duas Supertaças da Itália, além de ter disputado a final da Liga dos Campeões em 2015, quando foi derrotado pelo de Messi e Neymar.

Sem conquistar a orelhuda há 15 anos, o ídolo chegará com a missão de colocar a Velha Senhora novamente como uma das grandes potências do futebol mundial, e não só da Itália.