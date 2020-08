Juventus inicia "limpa" no elenco e libera Matuidi à MLS; veja quem também deve sair

Após anúncio de Pirlo, Juve começa a planejar mudanças no elenco para 2020/21; Matuidi, Khedira e Higuaín são os favoritos para deixar a equipe

Após mais um fracasso na Liga dos Campeões, diante do , a Juventus anunciou Andrea Pirlo como seu novo treinador e já começa a planejar mudanças no elenco para a próxima temporada. E o primeiro jogador a deixar a equipe deve ser o francês Blaise Matuidi, que está próximo de se juntar a Inter Miami, da , conforme apurado pela Goal. Para que o novo contrato seja assinado, só resta o exame médico que é praxe antes de qualquer contratação.

O meia de 33 anos já tem um acordo mútuo com a e com a Inter, permitindo que ele deixe o clube italiano sem custos rumo à franquia de David Beckham, apesar de ainda ter um ano de contrato com a Velha Senhora.

Vencedor da de 2018 com a , Matuidi deixou o para se juntar a Juve em 2017. Ao longo de três temporadas no clube, o jogador conquistou três Scudettos, uma Copa da e uma Supercopa italiana e marcou oito gols em 133 partidas.

Agora, ele se junta a Inter Miami, que tem o projeto de se tornar uma grande potência na MLS. Até o momento, a nova franquia de Beckham perdeu todos os seus primeiros cinco jogos oficiais no retorno da .

Quem mais pode sair da Juventus?

Além de Matuidi, a Juve pretende fazer mais mudanças no elenco, visto que Pirlo chega com a missão de mudar a equipe e transformar a Juve em uma potência do futebol europeu, e não só na Itália.

Dessa forma, segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, Sami Khedira e Gonzalo Higuaín devem ser os próximos.

Nesta temporada, o volante alemão atuou em apenas 18 partidas e não marcou nenhum gol, enquanto o centroavante argentino balançou as redes 11 vezes ao longo de 44 aparições.

Além deles, o meia Miralem Pjanic já havia acertado sua transferência ao Barcelona em operação que envolveu a chegada do brasileiro Arthur.