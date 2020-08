Quem será o próximo camisa 9 da Juventus?

A Velha Senhora trabalha no mercado para tentar encontrar um novo camisa 9

E a Juventus deve ter um novo centroavante. Já está bem claro. O único ponto que ainda precisa ser resolvido, entretanto, é Gonzalo Higuaín. O "Pipita", em termos de orçamento, representa muito para a Velha Senhora: um custo de cerca de 18 milhões de euros, além de um salário líquido de 7 milhões até o início de 2021.

Assim, o clube deve evitar o sentimentalismo e cortar o ídolo, embora a equipe - e a torcida - tenha um carinho especial pelo argentino. É hora de mudar: é por isso que, nos últimos dias, o comando técnico da Juve informou a Higuaín de que ele não está nos planos do time para o futuro. Em resumo, o atacante não deve ser utilizado por Andrea Pirlo.

Isso significa outra coisa: um substituto deve ser encontrado. E isso não será algo facil.

Nos últimos dias, entretanto, o pai de Gonzalo Higuain, Jorge, quando questionado sobre uma possível volta ao , declarou que seu filho gostaria de permanecer na .

"É quase impossível que Gonzalo chegue ao River, ele ainda tem contrato com a ." declarou, sobre uma possível saída do veterano. "Deve terminar seu contrato por lá, e aí sim, pode voltar ao River ou ir jogar em qualquer outro lugar."

"Ainda tenho um ano de contrato de na Itália, volto aos treinos no próximo dia 24." reiterou Gonzalo Higuaín. "Vou ver o que vai acontecer com o novo treinador."

A vontade do jogador, entretanto, não deve mudar os planos da equipe: a Juventus não quer mais contar com Higuaín como uma de suas principais opção do ataque. Emprestado ao em 2018 e ao no ano seguinte, só retornou à Velha Senhora por uma falta de clubes interessados no seu futebol. Assim, ganhou novamente proeminência com o então treinador Maurizio Sarri.

Mesmo sob a tutela de Sarri, seu mentor, não conseguiu mostrar seu melhor futebol e aparentou ter involuído. Assim, deve ser muito pouco utilizado por Pirlo caso realmente fique na Itália.

O nome da moda continua sendo Arkadiusz Milik, com contrato com o até o final da temporada de 2020-21, mas que não deve renovar seu vínculo com os Napolitanos. O próprio polonês já está "prometido" à Juve, mas lidar com a diretoria do Napoli não deve ser nada fácil.

Um outro nome que interessaria à diretoria da Juve é Raúl Jiménez, do , mas o mexicano é praticamente inviável, devido a seu alto custo. Álvaro Morata, do , parece ter sido descartado no momento.

Uma sugestão que pode ganhar força, entretanto, é Alexandre Lacazette, do . Seria uma negociação possível, mas complicada: é apenas uma hipótese neste momento para a Juventus.