Pirlo do Pirlo? Como Arthur pode explodir na Juventus sob uma lenda

Mesmo com diferentes características, mas o jovem brasileiro pode se tornar uma peça importante sob o comando de Andrea Pirlo

Um meio-campista com classe se vai, outro chega. Quando Miralem Pjanic foi contratado pela , em 2016, muitos imaginavam que ele seria o herdeiro de Andrea Pirlo como "maestro" da Velha Senhora. E foi assim durante quatro anos, mas agora é a vez de um brasileiro se candidatar para este posto: Arthur.

Para que o talentoso jogador de 24 anos chegue perto do nível de seus antecessores, ele terá uma ajuda fundamental, justamente do próprio Pirlo, que agora é o treinador do time bianconeri. E, de fato, Arthur tem todas as credenciais para ser o "Pirlo de Pirlo".

Arthur deve ser o homem a quem dar a bola, o jogador técnico que todos procuram no meio-campo. Com características diferentes e talvez até uma posição diferente em campo se comparado ao seu novo treinador. O ex- e provavelmente jogará ao lado de dois meio-campistas, se este for o esquema tático da nova Juventus .

O treinador poderá complementar o futebol do brasileiro, que já tem um bom posicionamento em campo, é conhecido por bons passes e excelente visão de jogo. Arthur pode colocar os companheiros na cara do gol, mas ainda precisa melhorar quando se fala em ditar o ritmo de sua equipe.

A Juventus investiu nele uma quantia significativa de mais de 70 milhões de euros (R$ 451 milhões), pensando em se reforçar no meio de campo não só para a temporada 2020/21, mas pensando no futuro. Ele e Bentancur são o presente e o futuro do meio-campo da Juventus.

Arthur, ao contrário de seu parceiro, tem um preço alto, o quarto jogador mais caro da história da Juventus. À sua frente, um pódio formado por Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Matthijs de Ligt. Para citar apenas alguns, Gianluigi Buffon e Zinédine Zidane custaram menos do que ele. Responsabilidade.

Agora na Juventus, ele terá que assmir essa responsabilidade que nunca conseguiu ter no Barcelona em duas temporadas. A passagem foi boa (72 aparições, 49 como titular), mas nunca como a verdadeira referência. Mas a missão era difícil, se considerar que a referência era, por excelência, Sergio Busquets.

O brasileiro está pronto para dar o salto de qualidade tão esperado, para se firmar no topo da Europa depois de ter conquistado a América do Sul. Ele o poderá fazer na Juventus, com um professor como Andrea Pirlo para treiná-lo . Aquele que nunca terá herdeiros reais, mas de quem todos sonham em receber conselhos valiosos. Arthur terá este privilégio: o "Pirlo de Pirlo", aos 24 anos, está pronto para surpreender.