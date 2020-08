Por que a Juventus demitiu Sarri duas semanas após vencer o Scudetto?

Mesmo com o nono título italiano consecutivo, Sarri não convenceu nem a diretoria nem os torcedores bianconeris

A demissão de Maurizio Sarri após a eliminação da na Liga dos Campeões não foi uma grande surpresa. O treinador já balançava no cargo antes mesmo da bola rolar.

Porém, há menos de duas semanas, Sarri comemorava o título da Tim com seus jogadores, o nono consecutivo da Juve. O que aconteceu?

Vencer não bastava para o time bianconeri. Havia uma expectativa do clube jogar um futebol bonito, vistoso, e Sarri era considerado o treinador ideal para que este plano se concretizasse.

O sucesso na Liga dos Campeões, porém, era imprescindível. Como o próprio da Juve afirmou, o troféu europeu "não é mais um sonho, é um objetivo". E este objetivo sempre pareceu distante do time nesta temporada.

Buscando uma virada contra o , Cristiano Ronaldo até fez dois gols para ajudar sua equipe, que não correspondia com um bom futebol. Paulo Dybala, outra esperança dos torcedores da Velha Senhora, jogou pouquíssimos minutos do segundo tempo, deixando o campo em lágrimas.

Mas não houveram lágrimas após o anúncio da demissão de Sarri. Douglas Costa, inclusive, até curtiu o post em quea Juventus anunciou a saída do treinador de 61 anos. Só um dos diversos indicativos de que a relação de Sarri com o elenco era muito fraca.

Por incrível que pareça, este elenco da Juventus ficou mais distante de vencer a Liga dos Campeões do que antes da chegada de Cristiano Ronaldo, há duas temporadas. "O meio-campo não está no mesmo nível de quando tinha eu, (Andrea) Pirlo, Arturo Vidal e Paul Pogba", afirmou Claudio Marchisio ao Gazzetta dello Sport.

Agora, a Juventus terá Pirlo como novo treinador. Será a primeira experiência do ídolo neste cargo e seu futuro parece tão incerto se Sarri fosse mantido no comando do time.

"Sarri aceitou uma 'Missão: Impossível' na Juventus. Ele precisava de paciência e colaboração do clube, mas os dirigentes da Juventus sempre acreditaram em valores diferentes. O lema da casa é: vencer é a única coisa que importa", disse Arrigo Sacchi ao Gazzetta.