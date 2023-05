Ronaldinho aciona Justiça e pede bloqueio de R$ 9 milhões nas contas do Atlético-MG

Ex-jogador defendeu as cores do Galo durante o segundo mandato de Alexandre Kalil; ele atuou no clube entre junho de 2012 e julho de 2014

Ronaldinho acionou a Justiça e pediu bloqueio de R$ 9 milhões das contas do Atlético-MG por causa de uma dívida do período em que o ex-jogador defendeu o clube, entre junho de 2012 e julho de 2014, como soube a GOAL. A informação foi inicialmente divulgada pelo ge. A dívida foi feita ainda durante a gestão de Alexandre Kalil, que deixou a presidência do clube em dezembro de 2014. O clube fez um acordo para quitar as pendências com o ídolo após o mandato, mas não conseguiu cumprir os prazos estabelecidos. Recentemente, o Galo tentou acertar um acordo com o ex-jogador para que ele entrasse em campo em um dos eventos da Arena MRV, novo estádio do clube, mas o ídolo exigiu o pagamento de cachê e que a dívida fosse novamente quitada. Ronaldinho teve uma passagem bem-sucedida pelo Atlético-MG — ele foi campeão da Copa Libertadores (2013) e da Recopa Sul-Americana (2014) no clube. O ex-jogador ainda conquistou uma edição do Campeonato Mineiro e foi vice-campeão brasileiro na Cidade do Galo.