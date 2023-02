Ronaldinho cobra mesmo cachê que recebe no Barcelona para evento do Atlético-MG

Galo quer o ex-jogador em um dos eventos de inauguração da Arena MRV; ídolo ainda cobra dívida do clube

O Atlético-MG procurou o estafe de Ronaldinho Gaúcho em dezembro do ano passado para discutir a possibilidade de participação do ex-jogador em um dos eventos de inauguração da Arena MRV, futuro estádio do clube. No entanto, há um impasse para a participação do ídolo, que é o fato de que ele cobra o mesmo cachê que é pago pelo Barcelona em eventos realizados na Espanha, como soube a GOAL.

A justificativa do craque é que todos os clubes e marcas que desejam contar com a presença especial em eventos têm que pagar o mesmo valor, independentemente do lugar e de relações passadas. Além dos catalães, o Milan também paga montante idêntico quando precisa contar com a participação do ex-atleta. A imagem de R10 é gerida pelo irmão, o ex-jogador Roberto Assis.

Além da solicitação do valor, o ex-atleta exige que o clube volte a pagar as prestações de uma dívida antiga, referente à passagem na Cidade do Galo, entre junho de 2012 e julho de 2014. Os mineiros dividiram o montante da pendência e quitaram algumas parcelas, mas cessaram os pagamentos e não deram previsão para que fossem retomados. A quantia — tanto do cachê quanto do débito — não é revelada.

Getty Images

A procura do Atlético por Ronaldinho foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela GOAL com uma fonte ligada à diretoria atleticana. Quem trata do assunto na diretoria é o CEO do clube, Bruno Muzzi, responsável por procurar o estafe do ex-jogador a fim de conversar sobre a participação em um dos eventos de inauguração da Arena MRV.

O desejo de ter Ronaldinho em um jogo de lendas é justamente pela passagem bem-sucedida do atleta no clube — ele foi campeão da Copa Libertadores (2013) e da Recopa Sul-Americana (2014) na passagem pelo Galo.