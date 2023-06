River Plate x Instituto ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (22), pela 21ª rodada do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

River Plate e Instituto se enfrentam na noite desta quinta-feira (22), a partir das 19h45 (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 21ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com três vitórias consecutivas na temporada, o River Plate volta a campo depois de bater o Defensa y Justicia por 1 a 0 na última rodada do Argentino. No campeonato, a equipe está na liderança isolada, com 47 pontos.

Do outro lado, o Instituto, que aparece em 21º, com apenas 22 pontos conquistados em 60 disputados, empatou com o Racing por 1 a 1 na última rodada. Na sequência, a equipe terá o confronto contra o Huracán pelas oitavas de final da Copa Argentina, marcado para a quarta-feira (28), enquanto voltará a jogar na terça-feira (27), na contra o The Strongest, na última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Prováveis escalações

River Plate: Armani; Herrera, Rojas, González, Gómez; Palavecino, Aliendro, N. De La Cruz; Barco; Solari e Beltrán. Técnico: Demichelis.

Instituto: Roffo; Franco, Mosevich, Alarcón, Corda; Graciani, Linares e Lodico; Watson; Rodríguez e Martínez. Técnico: Gago.

Desfalques

River Plate

Sem desfalques confirmados.

Instituto

Não há desfalques confirmados.

Quando é?