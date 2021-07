Richarlison faz história com hat-trick na estreia da seleção das Olimpíadas

O atacante do Everton deu o primeiro passo em Tóquio, com uma marca de três gols na estreia do Brasil contra a Alemanha

O atcante do Everton, Richarlison, fez história na partida de estreia do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, o atacante brasileiro tornou-se o primeiro jogador da Premier League a marcas um hat-trick nos Jogos Olímpicos.

Richarlison que surgiu na base do América-MG e desempenhou sua melhor forma no Fluminense, foi contratado pelo Watford da Inglaterra e logo depois o Everton e na sua estreia nas Olimpíadas marcou três gols. Como resultado, Richarlison gravou seu nome no livro dos recordes, com o jovem de 24 anos alcançando o que nenhuma outra estrela inglesa conseguiu antes dele.

O brasileiro levou apenas 30 minutos para atingir seu feito recorde. Ele abriu o placar para o Brasil contra a Alemanha aos sete minutos, antes de dobrar a vantagem aos 22 minutos. Na marca de meia hora, seu "hat-trick". Mesmo com um jogador a menos os alemães trouxeram alguma dificuldade a seleção brasileira, ao fim a partida terminou 4 a 2.

(Foto: Getty)

O atacante do Everton é jogador da seleção princiapal da seleção brasileira, tendo feito sua estreia pela seleção em setembro de 2018. Ele carrega uma marca de gols impressionante com a amarelinha, com 10 gols marcados em 32 partidas em amistosos, Copa América e Eliminatórias.

Richarlison fez parte da seleção brasileira na Copa América deste ano, onde a Argentina se sagrou campeã com Lionel Messi conquistando seu primeiro título na seleção principal.

Foi durante esse torneio a Copa América que sua participação no elenco olímpico foi confirmada. Ele agora está perseguindo a medalha de ouro, ao lado de um time com jovens promessas que conseguiram ter um início perfeito. O atual camisa 10 espera desemepanhar sua melhor forma nesses Jogos Olímpicos.