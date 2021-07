Por que o futebol das Olimpíadas começa antes da cerimônia de abertura?

Oficialmente a abertura dos Jogos Olímpicos em Tóquio está programada para acontecer nesta sexta-feira, dia 23 de julho, às 8h (de Brasília)

Oficialmente a abertura dos Jogos Olímpicos em Tóquio está programada para acontecer nesta sexta-feira, dia 23 de julho, às 8h (de Brasília), entretanto, já é possível acompanhar partidas do torneio masculino e feminino de futebol.

O futebol feminino do Brasil, por exemplo, entrou em campo nesta quarta e derrotou a China pelo placar de 5 a 0, com um verdadeiro show de Marta que marcou dois gols no duelo. Já o futebol masculino brasileiro, entra em campo nesta quinta-feira (22), às 8h30, contra a Alemanha reeditando a final do torneio passado onde o Brasil conquistou o ouro olímpico inédito.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Fato é, que todos os jogos de futebol masculino e feminino foram programados para acontecer antes da abertura oficial do torneio. A Goal te mostra tudo sobre o motivo dos duelos acontecerem antes.

Os medalhistas no futebol masculino na história das Olimpíadas! 🥇🥈🥉



Será que o Brasil conseguirá o segundo ouro em Tóquio? 🇧🇷 pic.twitter.com/obaUJbkdef — Goal Brasil (@GoalBR) July 21, 2021

Por que o futebol nos Jogos Olímpicos começa antes da abertura?

Vale lembrar, que as Olímpiadas estão programadas para acontecer do dia 23 de julho até 8 de agosto (16 dias). Ao todo cada seleção no torneio masculino e feminino de futebol caso chegue até à final disputará 6 partidas, três partidas na fase de grupos, uma partida nas quartas de final, semifinal, disputa de bronze, e final.

Com isso todos os atletas não teriam tempo suficiente sugerido pela Fifa (72 horas) para se recuperar fisicamente das partidas. Como é de costume dos Jogos Olímpicos então, todas as partidas de um dos esportes mais conhecidos e mais disputados do mundo estão a todo vapor.

Jogos da quinta-feira (22) do torneio masculino de futebol: