Os Jogos Olímpicos já começaram e aqui na Goal você confere tudo sobre as partidas de futebol no Japão

O maior evento esportivo do mundo começou. As Olimpíadas de Tóquio 2020 terá sua abertura oficial no dia 23 de julho de 2021, sexta-feira. Mas, antes disso, começou a disputa do futebol, tanto o feminino quanto o masculino, com o Brasil brigando pela medalha de ouro nas duas frentes.

A seleção sub-24 de André Jardine conta com nomes conhecidos como Daniel Alves, Richarlison e Claudinho, atletas que tentarão colocar o Brasil no lugar mais alto do pódio dos Jogos Olímpicos pela segunda vez na história. Já a técnica Pia Sundhage tem Marta, Formiga e companhia para vencer o futebol feminino olímpico pela primeira vez.

Com a disputa de tantos esportes ao mesmo tempo e com o fuso horário do Japão pouco favorável os brasileiros (Tóquio está 12 horas à frente em relação ao horário de Brasília), a Goal preparou uma lista com as transmissões de cada uma das partidas das duas modalidades do futebol para você saber quando e onde acompanhar os jogos do futebol nas Olimpíadas.

CATEGORIA JOGO HORÁRIO (DE BRASÍLIA) TRANSMISSÃO INTERNET Feminino Grã-Bretanha 2 x 0 Chile 04h30 SporTV 3 Tempo Real Feminino China 0 x 5 Brasil 05h Globo, SporTV e Bandsports Tempo Real Feminino Suécia 3 x 0 Estados Unidos 05h30 SporTV 2 Tempo Real Feminino Japão x Canadá 07h30 SporTV Tempo Real Feminino Zâmbia x Holanda 08h SporTV 2 Tempo Real Feminino Austrália x Nova Zelândia 08h30 SporTV 3 Tempo Real

CATEGORIA JOGO HORÁRIO (DE BRASÍLIA) TRANSMISSÃO INTERNET Masculino Egito x Espanha 04h30 SporTV 2 Tempo Real Masculino México x França 05h SporTV Tempo Real Masculino Nova Zelândia x Coreia do Sul 05h SporTV 4 Tempo Real Masculino Costa do Marfim x Arábia Saudita 05h30 SporTV 3 Tempo Real Masculino Argentina x Austrália 07h30 SporTV 2 Tempo Real Masculino Honduras x Romênia 08h SporTV 4 Tempo Real Masculino Japão x África do Sul 08h SporTV 3 Tempo Real Masculino Brasil x Alemanha 08h30 Globo e SporTV Tempo Real

CATEGORIA JOGO HORÁRIO (DE BRASÍLIA) TRANSMISSÃO INTERNET Feminino Chile x Canadá 04h30 - Tempo Real Feminino China x Zâmbia 05h - Tempo Real Feminino Suécia x Austrália 05h30 - Tempo Real Feminino Japão x Grã-Bretanha 07h30 - Tempo Real Feminino Holanda x Brasil 08h Globo, SporTV e Bandsports Tempo Real Feminino Nova Zelândia x Estados Unidos 08h30 SporTV 4 Tempo Real

Quais países disputam o futebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio?

São 16 equipes competindo pela medalha de ouro no futebol masculino, enquanto 12 seleções fazem a disputa por medalhas no futebol feminino. São elas:

Futebol masculino nas Olimpíadas de Tóquio 2020:

Japão

Alemanha

França

Espanha

Romênia

Argentina

Brasil

Nova Zelândia

África do Sul

Costa do Marfim

Egito

Austrália

Arábia Saudita

Coreia do Sul

Honduras

México

Futebol feminino nas Olimpíadas de Tóquio 2020:

Japão

Holanda

Grã-Bretanha

Suécia

Brasil

Nova Zelândia

Zâmbia

Austrália

China

Chile

Quando começa e termina o futebol nos Jogos Olímpicos de 2020?

Os torneios de futebol das Olimpíadas de Tóquio começaram no dia 21 de julho de 2021, com a disputa do futebol feminino, e irão terminar no dia 7 de agosto de 2021, com o jogo da medalha de ouro do futebol masculino, um dia antes da cerimônia de encerramento dessa edição dos Jogos Olímpicos.

Futebol masculino - calendário das Olimpíadas

Fase de grupos: dias 22, 25 e 28 de julho

Quartas de final: dia 31 de julho

Semifinais: 3 de agosto

Disputa da medalha de bronze (terceiro lugar): 6 de agosto

Final - disputa da medalha de ouro: 7 de agosto

