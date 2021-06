Quantos títulos Lionel Messi conquistou com a seleção da Argentina?

Messi disputou quatro finais com a Argentina e não venceu nenhuma delas

Aos 33 anos, Lionel Messi continua sendo uma das estrelas do futebol mundial, o jogador argentino é um vencedor pelo Barcelona clube em que ele atua desde os 17 anos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em 2005, Messi estreou pela seleção argentina. Mas sua estreia ficou marcada por uma expulsão diante de um amistoso contra a Hungria. Já na Copa do Mundo em 2006 quando foi convocado, ele se tornou o jogador mais jovem a marcar e atuar pela seleção de seu país.

Pelo Barça, Messi conquistou 35 troféus entre eles o Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões, Copa do Rei e Mundial de Clubes. Além de muitas artilharias e Bolas de Ouro, tendo conquistado seis delas.

A Goal te mostra tudo que você precisa saber sobre Messi pela seleção argentina.

Quantos títulos Messi conquistou pela Argentina?

Messi não ganhou nenhum título pela seleção principal mesmo disputando quatro finais. Na Copa América a Argentina ficou com os vices-campeonatos de 2007, 2015 e 2016 já com a presença do camisa 10.

A Argentina ficou com o vice-campeonato da Copa do Mundo de 2014, na ocasião o jogador já vinha sendo muito criticado por uma campanha apagada no torneio.

Mais artigos abaixo

Mas Messi não passou em branco totalmente em títulos por seu país: em 2005 ele fo campeão do Mundial Sub-20 com a Argentina. Naquela competição ele foi eleito o artilheiro do Mundial com 6 gols.

O craque também foi medalha de Ouro nas Olímpiadas de Pequim, em 2008. Na final a Argentina derrotou a Nigéria e ficou com a medalha de ouro.

Quantos gols marcou pela seleção argentina?

(Foto: Getty Images)

Embora sua presença na seleção gere muita expectativa, sua passagem pela Argentina é marcada por muitas críticas pelo seu baixo desempenho em partidas decisivas.

Mesmo assim, ele é o maior artilheiro do país com 72 gols em 144 partidas oficiais, ele também não fica de fora em passes para gol, já foram 51 assistências. Desses, são seis gols em 19 partidas de Copa do Mundo.