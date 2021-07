Quantos gols Richarlison tem pela seleção brasileira?

Richarlison ficou conhecido pelas suas comemorações com a dança do "pombo" ao marcar seu gols pelo Everton na Inglaterra e principalmente pela seleção

Atual camisa 10 da seleção olímpica brasileira, Richarlison ficou conhecido pelas suas comemorações com a dança do "pombo" ao marcar seu gols pelo Everton na Inglaterra e principalmente pela seleção brasileira principal.

Convocado pela primeira vez ainda em 2018 após a Copa do Mundo para a seleção principal de Tite, o atacante já acumula boas atuações com a amarelinha principalmente na disputa das eliminatórias da Copa no Qatar em 2022.

Na primeira Copa América realizada no Brasil, em 2019, Richarlison foi uma das principais peças no ataque com a ausencia de Neymar. Fato é que na Copa seguinte apesar do Brasil ter conseguido uma vaga na final, o atacante teve uma participação discreta com apenas um gol marcado.

A Goal te mostra os números de Richarlison pela seleção brasileira principal e olímpica.

QUANTOS GOLS RICHARLISON MARCOU PELA SELEÇÃO PRNICIPAL ?

Pela seleção brasileira principal Richarlison atuou em 32 jogos, ele já marcou 10 gols em amistosos, Copas Américas e nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2022. Vale destacar que Richarlison distribuiu quatro assistências com a camisa da amarelinha.

Com o técnico Tite, o atacante já jogou em diversas posições diferentes centralizado, aberto pelas pontas e também como centroavante posição onde atua na Inglaterra.

QUANTOS GOLS MARCOU PELA SELEÇÃO OLÍMPICA ?

Convocado para representar a seleção olímpica em Tóquio, o atacante ainda disputava a Copa América pela seleção principal quando recebeu a notícia de sua convocação.

Na primeira partida da fase de grupos contra Alemanha, Richarlison garantiu três gols com a camisa da amarelinha e um ótimo desempenho na partida de estreia pela seleção olímpica.