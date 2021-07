Brasil x Alemanha AO VIVO: siga as Olimpíadas de Tóquio em tempo real

Contra essa mesma Alemanha, a seleção olímpica de Neymar, Gabigol e cia. colocou fim à espera pela tão sonhada medalha de ouro dos Jogos Olímpicos

Depois de um 1 a 1 no tempo normal, o Brasil venceu os europeus nos pênaltis para ficar com o título do futebol masculino nas Olimpíadas do Rio 2016

Agora, um grupo bem diferente de jogadores busca a glória do outro lado do mundo!