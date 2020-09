Ricardo Oliveira no Coritiba: idade, gols, times e mais da longa carreira do atacante

Aos 40 anos, atacante acertará os últimos detalhes com o time de Curitiba ainda nesta semana

Ricardo Oliveira é o novo reforço do para a sequência da temporada. Aos 40 anos, o centroavante defenderá seu 11º clube na carreira. O jogador chega à Curitiba nesta quarta-feira e acordo será concetizado ainda nesta semana.

Ainda não se sabe qual será o tempo de contrato de Ricardo Oliveira com o Coritiba. O atacante estava livre no mercado após conseguir rescindir o contrato com o .

"O Coritiba encaminhou, na manhã desta terça feira (29), a contratação do atacante Ricardo Oliveira, reforço na posição para a disputa do Campeonato Brasileiro. O atleta desembarca amanhã na capital paranaense e inicia os protocolos de contratação", anunciou o clube em seu site oficial.

Reforço no ataque! 🇳🇬⚽ O atacante Ricardo Oliveira chega em Curitiba nesta quarta-feira para acertar com o . Saiba mais: https://t.co/7qKYC2mzy1

📸:CBF pic.twitter.com/66ZrixtUcA — Coritiba (@Coritiba) September 29, 2020

Sem atuar desde 14 de março de 2020 (antes da pandemia da Covid-19), Ricardo Oliveira terá a missão de melhorar o ataque do Coritiba no Brasileirão. Em 12 jogos, o time alviverde fez apenas oito gols e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento para a , com 11 pontos.

A longa carreira de Ricardo Oliveira

Já são 20 anos de estrada para o atacante, que começou sua trajetória no futebol com a camisa da Portuguesa, em 2000. O bom futebol e os 50 gols com a camisa da Lusa chamou a atenção do , que o contratou em 2003.

Ainda naquele ano, o o contratou e logo em seus primeiros meses na foi campeão de LaLiga e da Copa da Uefa na temporada 2003/04. Ainda na Espanha, atuou por e Zaragoza.

Em 2006, teve rápida passagem pelo (clube que defenderia novamente em 2010). Ricardo Oliveira ainda atuou no e em dois clubes dos Unidos, Al Jazira e Al Wasl, antes de retornar em definitivo para o .

Aos 35 anos, voltou para o Santos, clube que defendeu em até 2017 e onde mais marcou gols: foram 91 tentos em 171 jogos (somando as duas passagens). Desde 2018, estava no Atlético-MG, mas rescindiu o contrato com o alegando atrasos salariais e não recolhimento do FGTS. Ricardo Oliveira marcou 37 pelo pelo time mineiro.

CLUBE ANO JOGOS GOLS Atlético-MG 2018-2020 110 37 Santos 2003; 2015-2017 171 91 Al Wasl-EAU 2013-2014 12 4 Al Jazira-EAU 2009-10; 2013-14 102 75 São Paulo 2006; 2010 29 14 Bétis-ESP 2004-2006; 2008-2009 70 38 Zaragoza-ESP 2007-2009 61 31 Milan-ITA 2006-2007 37 5 Valencia-ESP 2003-2004 30 9 Portuguesa 2000-2002 73 50

Com a seleção brasileira, foram 16 partidas, cinco gols e dois títulos: de 2004 e de 2005.