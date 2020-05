Neymar na cabeça: os maiores artilheiros do Santos neste século

Além do craque do PSG, outros Meninos da Vila como Gabigol, Robinho e Diego também estão entre os goleadores do Alvinegro Praiano desde 2001

O produziu duas das maiores joias da sua história neste século XXI e, assim como na lista de atletas com mais assistências pelo Alvinegro Praiano publicada recentemente pela Goal, Neymar e Robinho dominam a relação dos maiores artilheiros do no período de 2001 até hoje.



O craque do , que levou a disputa dos passes para gol com margem pequena sobre o ex-companheiro de ataque, tem um fôlego maior na comparação na disputa de quem mais colocou a bola no fundo da rede. Foram 138 tentos anotados nos quatro anos e meio como profissional do Santos (de 2009 a 2013), ou seja, 27 a mais do que Robinho em suas duas passagens pela Vila Belmiro.



Além da dupla, por sinal, o Santos chama a atenção por ter um grande número de jogadores próximos, mas que não conseguiram atingir a marca dos cem gols. Ricardo Oliveira e Gabigol, que tiveram duas passagens pelo clube, além de Kleber Pereira, estão todos acima da marca dos 80 gols com a camisa do Peixe.



Mas o top 10 da artilharia das últimas duas décadas não é só preenchido por atacantes. Os meias Elano e Diego Ribas, que surgiram juntos no começo do século, passam alguns homens de frente no período e aparece como "intrusa" no meio de tanto atacante: foram 66 e 38 gols marcados, respectivamente, pelo bicampeão brasileiro e o atual atleta do .

A curiosidade é que a lista conta, ainda, com alguns nomes muito menos célebres que figuras como Neymar ou o próprio Robinho: são os casos de Deivid e Basílio, este segundo com passagem ainda mais breve pelo clube do litoral paulista.

Santos: os maiores goleadores do século XXI

1º: Neymar - 138 gols

2º: Robinho - 111 gols

3º: Ricardo Oliveira - 92 gols

4º: Kléber Pereira - 86 gols

5º: Gabigol - 84 gols

6º: Elano - 66 gols

7º: Deivid - 60 gols

8º: Basílio - 42 gols

9º: André - 41 gols

10º: Diego - 38 gols