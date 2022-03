Resende x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Carioca 2022

O Fluminense enfrenta o Resende neste sábado (5), às 16h (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pela décima rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Record (para Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins), na TV aberta, e do Cariocão Play, na internet.

QUANDO É?

JOGO Resende x Fluminense DATA Sábado, 5 de março de 2022 LOCAL Raulino de Oliveira - Volta Redonda, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Redord (para Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins), na TV aberta, e o Cariocão Play, na internet, vão transmitir o jogo deste sábado (26), no Raulino de Oliveira.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com a classificação para a terceira fase da Copa Libertadores após eliminar o Millonarios, o Fluminense volta as atenções para o Campeonato Carioca. Atualmente, a equipe é líder isolada, com 24 pontos. Quatro a mais que o Flamengo, que ocupa o segundo lugar.

SEGUIMOS NA PREPARAÇÃO! Sábado tem decisão!



📸: Mailson Santana/FFC pic.twitter.com/mg6tQqWz3q — Fluminense F.C. 🇭🇺 (@FluminenseFC) March 3, 2022

Do outro lado, o Resende, na quinta posição, com 12 pontos, vem de uma vitória e um empate nos últimos dois jogos.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Fluminense

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 0 Vasco Cariocão 26 de fevereiro de 2022 Fluminense 2 x 0 Millonarios Libertadores 1 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x A definir Libertadores 9 de março de 2022 A definir Boavista x Fluminense Carioca 12 de março de 2022 A definir

Resende

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 2 Resende Carioca 27 de fevereiro de 2022 Volta Redonda 1 x 2 Resende Carioca 2 de março de 2022

