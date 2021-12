Quem o Fluminense enfrenta na pré-Libertadores 2022?

A Conmebol já sorteou os confrontos da Pré-Libertadores de 2022, mas nem todos os times já conhecem seu adversário, como é o caso do Fluminense. O Tricolor, que vai entrar na segunda fase da preliminar, terá pelo caminho algum time colombiano, mas ainda não sabe se será o Deportivo Cali ou o Millonarios.

Sétimo colocado no Campeonato Brasileiro de 2021, o Fluminense garantiu sua vaga na Libertadores do próximo ano, mas ainda não na fase de grupos. Para chegar à primeira fase oficial do torneio sul-americano, o Tricolor ainda terá que enfrentar a fase preliminar, na qual vai entrar na segunda rodada.

Assim, então, o Fluminense terá que disputar quatro partidas da fase preliminar - duas na segunda fase e duas na terceira, se chegar até lá -, para chegar à fase de grupos, onde já estão Athletico-PR, Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fortaleza, Bragantino como representantes brasileiros, enquanto o América-MG também disputa a Pré.

Quem é o adversário do Fluminense na Pré-Libertadores?

O Tricolor, porém, ainda não sabe quem será o seu primeiro adversário na competição Sul-Americana, uma vez que as vagas destinadas aos times colombianos ainda não estão totalmente definidas. Existem duas possibilidades: o Deportivo Cali ou o Millonarios.

A grande questão é, os dois times em questão já estão classificados, mas ainda não foi determinado quem vai para a fase de grupos e quem vai disputar a fase preliminar. Essa definição vai acontecer nesta quarta-feira (22), na final do campeonato nacional.

O Deportivo Cali vai enfrentar o Tolima pelo segundo jogo das finais do Colombiano, depois do empate por 1 a 1 na ida, em casa. Caso vença, a equipe se classifica direto para a fase de grupos e o Fluminense, então, encara o Millonarios na Pré-Libertadores.

Caso o Tolima seja campeão, o Millonarios vai para a fase de grupos e o Deportivo Cali enfrenta o Tricolor na chave um da segunda fase preliminar.

Mesmo sem adversário definido, o Fluminense já sabe os dias e horários dos jogos desta segunda fase preliminar.