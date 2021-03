Remontada: o que é a palavra usada na Espanha e que se associou a Barcelona vs PSG?

Palavra ganhou o mundo em 2017, na Liga dos Campeões, quando Neymar liderou uma das viradas mais incríveis da história do futebol

No dia 8 de março de 2017, a palavra espanhola ‘remontada’ entrou no dicionário mundial do futebol graças a um feito incrível do Barcelona, que eliminou o PSG da Liga dos Campeões com uma vitória por 6 a 1. Mas o que significa essa termo?

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Três semanas antes daquela noite épica, o Barça havia sido anulado na partida de ida, no Parc des Princes, onde foi derrotado por 4 a 0 no Dia dos Namorados. Depois, no entanto, a história foi totalmente diferente na capital catalã, quando Neymar, ainda pelo Barça, liderou uma das mais notáveis viradas da história do futebol.

Precisando reverter o resultado, o clube Blaugrana conseguiu abrir 3 a 0 no placar aos 50 minutos, mas o gol de Edinson Cavani parecia colocar um ponto final nas esperanças culés.

Aos 87 minutos, a missão já parecia realmente impossível. Então, Neymar acertou uma linda cobrança de falta para descontar, e três minutos mais tarde fez mais um gol, este de pênalti.

Foto: Getty Images

O PSG, atordoado com o ímpeto catalão, resistiu até os 95 minutos, quando Neymar colocou a bola na cabeça de Sergi Roberto, que sacramentou a incrível reviravolta para garantir a classificação do Barcelona.

Nos dias seguintes ao feito histórico, a palavra ‘remontada’ ecoou por todo o mundo do futebol.

Foto: Getty Images

Mas o que é uma Remontada?

No universo do futebol, ‘remontada’, em espanhol, é aquilo que conhecemos como virada, quando uma equipe sai atrás do placar e consegue uma reviravolta para ficar com a vitória.

Ou quando um time perde o duelo de ida, mas consegue se recuperar e tirar a diferença necessária no segundo jogo para ficar com a classificação, assim como fez o Barcelona de modo histórico em 2017.

Muito por conta daquela partida, a palavra ficou associada ao Barcelona e ao PSG, mas pode ser utilizada para qualquer virada no futebol.

E nesta quarta-feira (10), o Barcelona tentará uma nova ‘remontada’ diante do PSG. Após perder o duelo de ida por 4 a 1, o clube Blaugrana precisa de mais uma exibição épica para ficar com a vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões.

É verdade que Neymar não está mais no Barça, mas ele também não poderá estar em campo pelo PSG, uma vez que segue se recuperando de lesão.