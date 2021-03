Evitar nova 'remontada': a estratégia do PSG para eliminar o Barcelona na Champions

Após abrir uma boa vantagem no jogo de ida, equipe francesa não quer um novo trauma contra os catalães, que se apegam no histórico jogo de 2017

Já se falava na "Remontada" de 2017 antes mesmo do primeiro encontro entre PSG e Barcelona na Liga dos Campeões de 2020/21. Com um roteiro muito parecido com o que aconteceu em 2016/17, é impossível não citar a virada histórica do time catalão naquela temporada e é justamente isso que o time francês quer evitar.

Quer ver todos os jogos da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

É verdade que Mauricio Pochettino chegou há algumas semanas ao clube de Paris e não teve relação alguma com a Remontada, mas o treinador foi questionado sobre o assunto deixando clara sua estratégia para impedir que algo semelhante aconteça.

"O passado é passado. Eu não prestava atenção a essas histórias até a minha chegada aqui. A única experiência que temos são os jogos que fizemos juntos. Eu não tenho sentimentos relativos a outras experiências. Entraremos no jogo para vencer e jogaremos focados desde o primeiro minuto", disse o agentino nesta terça-feira (9).

Se em 2016/17 o PSG venceu o primeiro jogo por 4 a 0 no Parque dos Príncipes, na atual campanha os parisienses golearam por 4 a 1 em pleno Camp Nou. Resta ao Barcelona se apegar na história que já foi escrita para acreditar que nem tudo esté perdido e a classificação para as quartas de final ainda é possível.

Jogadores do Barça comemoram a Remontada. Foto: Getty

"Creio que nada é impossível", disse Ronald Koeman, treinador do Barça, em coletiva nesta terça-feira. "Para ter a opção de 'remontar', temos que fazer uma partida redonda e com muita efetividade. Vamos tentar".

Mais artigos abaixo

Para reverter o placar adverso, claro que o Barcelona espera contar com o brilho de Lionel Messi. Koeman sabe que o argentino é um fator de desequilíbrio em qualquer situação e que não se pode descartar uma atuação descomunal do camisa 10.

"Claro que, se pensamos em 'remontada', necessitamos de todos os jogadores em seu melhores níveis. Se Leo for capaz de fazer uma de suas melhores partidas, tudo é possível. Pode decidir qualquer jogo em qualquer momento. Mas não apenas ele deve estar em seu melhor nível e sim toda a equipe".

Sem Neymar, o PSG busca confirmar a classificação contra o Barcelona nesta quarta-feira (10) no Parque dos Príncipes. Aqui na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real.