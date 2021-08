Remo x Vasco: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (13), pela 18ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Vasco visita o Remo nesta sexta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Baenão, pela 18ª rodada da Série B, buscando entrar na zona de classificação. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Remo x Vasco DATA Sexta-feira, 13 de agosto de 2021 LOCAL Baenão - Belém, PA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Gonçalves (SP)

Assistentes: Alex Ang (SP)

Quarto árbitro: Yuri Elino (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Vasco busca deixar de lado a eliminação na Copa do Brasil / Foto: Divulgação Vasco

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta sexta-feira (13), às 21h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com duas vitórias consecutivas na Série B, e buscando entrar pela primeira vez no G-4, o Vasco entra em campo pensando apenas nos três pontos diante do Remo.

Para o confronto, o técnico Lisca não poderá contar com o capitão Leandro Castan, com lesão na posterior da coxa direita. A estimativa é que o zagueiro retorne entre três a quatro semanas.

Por outro lado, Ricardo Graça, campeão olímpico com a seleção brasileira, volta a ficar à disposição.

Já o Remo, vindo de uma derrota e um empate, busca reencontrar o caminho da vitória, mas terá alguns desfalques diante do Vasco.

Fredson, Thiago Ennes e Pingo, estão no departamento médico, enquanto Wellington Silva, com dores na virilha, está fora.

A boa notícia fica com os retornos de Kevem e o meia Thiago Miranda.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Vasco: Vanderlei; Miranda, Ernando e Leandro Castan; Zeca, Bruno Gomes, Juninho, Marquinhos Gabriel e Léo Jabá; Morato e Daniel Amorim.

Provável escalação do Remo:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 0 x 1 Vasco Série B 7 de agosto de 2021 Vasco 1 x 0 Vila Nova Série B 11 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Londrina Série B 18 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília) Operário x Vasco Série B 21 de agosto de 2021 19h (de Brasília)

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 0 x 1 Operário Série B 6 de agosto de 2021 Goiás 1 x 1 Remo Série B 11 de agosto de 2021

Próximas partidas