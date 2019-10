Reinier e Thalles Magno: torcidas de Flamengo e Vasco em sentimentos opostos com seleção

Os dois jovens foram convocados para o Mundial sub-17, entretanto o Rubro-Negro se recusou a liberar o seu atleta; Vasco ficará desfalcado

Os meias-atacantes Reinier, do , e Thalles Magno, do , eram esperados nesta segunda-feira (14) na Granja Comary, em Teresópolis, para se apresentarem à seleção sub-17, que se prepara visando o Mundial da categoria. Entretanto, a recusa do Rubro-Negro em liderar o seu atleta voltou a levantar os ânimos sobre o tema, além de ter aumentado também a preocupação dos torcedores vascaínos em relação a ter que ceder o seu melhor jogador da atualidade.

O Mundial sub-17 será realizado no Brasil, entre o fim de outubro e metade de novembro. Desta forma, os jogadores não poderiam ser utilizados por suas equipes caso estas precisem de seus serviços no time principal. Em meio às lesões recentes sofridas por Arrascaeta, e o calendário de jogos de Brasileirão e Libertadores, Reinier viu sua importância aumentar no Flamengo de Jorge Jesus. Como não é obrigado juridicamente a liberar o seu atleta, o fez valer esta opção.

Já o Vasco não colocou nenhum empecilho para liberar Thalles Magno. O jovem de 17 anos é, hoje, o grande destaque de um time que vai conseguindo somar resultados melhores, na busca para fugir do rebaixamento. No último domingo (13), por exemplo, o ponta-esquerda arriscou uma linda “lambreta” no jogo contra o , que acabou resultando na expulsão do lateral Gabriel Dias. O Cruz-Maltino venceu por 1 a 0, graças a gol de Yago Pikachu. Após o jogo, Vanderlei Luxemburgo não poupou elogios ao jovem.

“Futebol brasileiro não é robô, não é esquema tático. Se dá ênfase a isso e esquece que o que o Talles fez hoje foi o futebol brasileiro. Ele não fez (a lambreta) de palhaçada. Ele tirou um jogador do adversário", disse o treinador em sua entrevista coletiva. “Saio feliz pela vitória e feliz porque vimos o menino indo para a seleção amanhã e fazendo o futebol brasileiro da maneira como tem que ser feito”.

Apresentação na seleção sub-17

Parte da torcida do Vasco, contudo, ao contrário de Luxemburgo, não fica feliz em ver o seu mais novo xodó sair para a seleção sub-17. Afinal de contas, Thalles vai decidindo jogos importantes e será desfalque por cerca de um mês.

Através das redes sociais, vascaínos ficaram divididos ao realizarem que ficarão sem o jogador nos próximos compromissos.

Divisão que não existe por parte dos rubro-negros, que se uniram para caçoar da CBF. Em vídeo publicado em suas redes sociais, a entidade mostrou conteúdo dos treinos do time sub-17 e as respostas dos rubro-negros vieram carregadas de provocações.

