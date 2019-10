Flamengo não libera Reinier para seleção sub-17 e aciona departamento jurídico

Jovem jogador do time carioca vem ganhando espaço com Jorge Jesus, mas CBF diz não abrir mão da presença do atleta

O jovem jogador do Flamengo, Reinier não se apresentou à seleção brasileira sub-17 para a disputa da da categoria. O time carioca, que sofre com vários desfalques, decidiu manter o atleta com o grupo principal e deixa o caso com o departamento jurídico.

De acordo com o Globo Esporte, a decisão de manter Reinier veio diretamente do departamento de futebol. O clube da Gávea tentou, de forma mais pacífica, a desconvocação da promessa da base rubro-negra, mas a CBF não abriu mão da presença do jovem. O clube conseguiu o adiamento da apresentação e Reinier deveria se apresentar nessa segunda-feira (14), mas, ao contrário, ficará com o clube postulante ao título do Brasileirão.

A CBF deve fazer jogo duro com o . A ideia do é ficar com o atleta pelo menos até o dia 20, após o Fla- . No dia 22, a seleção viaja a Brasília, onde fará sua estreia contra o Canadá no sábado (26). Até lá o time do Rio de Janeiro tentará uma liminar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para escalar o Reinier sem sofrer riscos de sanções e punições.

Muito da decisão de Jorge Jesus e do departamento de futebol para manter o jovem na equipe vem do fato das muitas lesões. Para o jogo contra o Leão, Jorge Jesus não contará com Rafinha, Filipe Luís e De Arrascaeta, que estão lesionados, além de Bruno Henrique e Éverton Ribeiro, suspensos. Porém, terá a volta do artilheiro Gabriel Barbosa, o Gabigol, e do zagueiro Rodrigo Caio.

Depois da vitória contra o Athletico Paranaense, no último domingo (13), na Arena da Baixada, a delegação do Mengão segue direto do Paraná para o Ceará, onde enfrenta o , de Rogério Ceni, na quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), no Castelão.