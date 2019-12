Reforços do Internacional para 2020: Sóbis de saída e Guerrero na mira do Boca

Fique por dentro das contratações e saídas do clube gaúcho para a próxima temporada

Depois de um final de temporada decepcionante, o olha para um 2020 com muitas mudanças: saem do elenco quase um time titular completo, e chega um treinador com um novo método de trabalho.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Mais artigos abaixo

De olho na disputa da pré-Libertadores de 2020, o já começa a se movimentar no mercado, para não ser mais um dos brasileiros a dar vexame na primeira fase da competição continental.

Mas quem está de saída, de retorno ou pode pintar como reforço no Internacional? Confira abaixo quem são os reforços já confirmados, quais jogadores deixaram o clube, rumores e quem volta de empréstimo.

da Bola: quem o Internacional já contratou para 2020?

Eduardo Coudet: talvez a principal contratação do Internacional para o ano de 2020, Eduardo Coudet traz consigo uma mudança de estilo: é um treinador muito mais ofensivo e propositivo daqueles que passaram pelo Colorado nos últimos anos. Depois de longa novela, o argentino foi anunciado nesta segunda-feira, e tem contrato até o fim de 2021.

Voltar ao início

Rumores: quem pode chegar no Internacional para 2020?

Com o Inter ativo no mercado, rumores pintam por todos os lados, tentando adivinhar quem serão os próximos reforços do Colorado! Confira alguns dos jogadores pretendidos pela equipe gaúcha:

Damián Musto: homem de confiança de Coudet, o volante argentino de 32 anos está muito próximo do Inter, segundo o GloboEsporte, e parece apenas questão de tempo para que Musto seja anunciado como o primeiro reforço do Colorado para 2020.

homem de confiança de Coudet, o volante argentino de 32 anos está muito próximo do Inter, segundo o GloboEsporte, e parece apenas questão de tempo para que Musto seja anunciado como o primeiro reforço do Colorado para 2020. Gabriel Boschilia : revelado pelo , o meia de 23 anos apareceu muito bem e logo foi vendido ao Mônaco, da . Quando parecia se começar a se destacar, sofreu lesão grave e passou a rodar o mundo do futebol, sem conseguir se firmar. De acordo com o jornalista Lucas Collar, Boschilia interessa ao Inter, mas a negociação é difícil, já que o Colorado também tem a concorrência pesada do e do -PR, além do Mônaco exigir um valor alto pelo empréstimo do atleta.

: revelado pelo , o meia de 23 anos apareceu muito bem e logo foi vendido ao Mônaco, da . Quando parecia se começar a se destacar, sofreu lesão grave e passou a rodar o mundo do futebol, sem conseguir se firmar. De acordo com o jornalista Lucas Collar, Boschilia interessa ao Inter, mas a negociação é difícil, já que o Colorado também tem a concorrência pesada do e do -PR, além do Mônaco exigir um valor alto pelo empréstimo do atleta. Victor Luís: em baixa no , o lateral pode reforçar o Internacional, de acordo com o Globoesporte. Segundo o veículo, as negociações estão caminhando bem, e o acerto do negócio só depende da aprovação do novo diretor de futebol do Verdão, Anderson Barros. O Colorado tem a concorrência do , já que Victor Luís teve bons momentos com a camisa do .

Voltar ao início

Rumores: quem pode deixar o Internacional em 2020?

Paolo Guerrero : o atacante veterano é sonho da nova diretoria do , e o gigante argentino pode até pagar a multa do centroavante, afim de o ter para a disputa da 2020, segundo o Globoesporte. A multa rescisória de Guerrero é de mais de 18 milhões de reais, mas o Internacional não pretende se desfazer do artilheiro.

: o atacante veterano é sonho da nova diretoria do , e o gigante argentino pode até pagar a multa do centroavante, afim de o ter para a disputa da 2020, segundo o Globoesporte. A multa rescisória de Guerrero é de mais de 18 milhões de reais, mas o Internacional não pretende se desfazer do artilheiro. D'Alessandro: o ídolo do Internacional pode deixar o clube: seu contrato se encerra no final do ano e o argentino ainda não decidiu seu futuro. D'Alessandro é amigo pessoal de Eduardo Coudet e o novo treinador do Colorado já afirmou para uma TV argentina que gostaria de ter o veterano no grupo.

Voltar ao início

Quem deixa o Internacional para 2020?

Rafael Sóbis : ídolo, o atacante encerrará sua vitoriosa carreira com a camisa do Internacional. Com 34 anos, clube e jogador decidiram por não prorrogar o vínculo, e o atleta já se despediu do Colorado em suas redes sociais. Em seu site oficial, o Inter também publicou uma mensagem de agradecimento a Rafael Sóbis.

: ídolo, o atacante encerrará sua vitoriosa carreira com a camisa do Internacional. Com 34 anos, clube e jogador decidiram por não prorrogar o vínculo, e o atleta já se despediu do Colorado em suas redes sociais. Em seu site oficial, o Inter também publicou uma mensagem de agradecimento a Rafael Sóbis. Nico López: depois de passagem instável no Inter, o atacante argentino acertou com o , do , e deixará o , por quase R$ 40 milhões de reais. Contratado para decidir, Nico se despede do Colorado depois de muitos altos e baixos, mas sempre mostrando sua boa qualidade.

Voltar ao início