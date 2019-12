Quem é Damián Musto, primeiro reforço do Inter para 2020?

Homem de confiança de Eduardo Coudet, desejo antigo de Gallardo no River...veja as características do novo reforço do Internacional

O acabou de anunciar de maneira oficial sua primeira contratação para 2020: o volante Damián Musto, argentino de 32 anos que chega por empréstimo do , do , depois de defender o , clube da segunda divisão espanhola. Mas quem é esse jogador?

Meiocampista "mordedor", Damián Musto se destacou por onde passou por seu poder de marcação. Dotado de uma condição física privilegiada, a posição ideal do volante seria como o primeiro homem do meio de campo, um jogador que dá solidez à defesa e consegue distribuir o jogo com passes curtos. Em sua passagem pelo Huesca na temporada 2018-19, por exemplo, foi o segundo jogador da com mais cortes e desarmes por jogo em toda a competição.

Saindo da base do Quilmes, o volante rodou por vários clubes menores da até conseguir se destacar, já com 27 anos, no de Eduardo Coudet: no 4-1-3-2, característico do treinador argentino, Musto era o "1", que, além de ajudar na saída de bola, muitas vezes recuava para formar uma linha defensiva mais consistente e dar liberdade para os meiocampistas e laterais avançarem.

Assim, quando Coudet assumiu o Tijuana, em 2017, não pensou duas vezes: levou o seu homem de confiança até o México, para desempenhar a mesma função. Lá, porém, teve sua passagem prejudicada pela saída de "Chacho", que foi comandar o . Assim, no início de 2018, virou alvo de Marcelo Gallardo, que via em Musto a peça que faltava para seu River Plate.

Os valores já estavam acertados e Musto até chegou a ser oficializado como jogador dos Millonarios, mas um escândalo de doping afastou o jogador do River, numa ocasião que até hoje é polêmica na Argentina: o volante foi pego utilizando a substância hidroclorotiazida, um diurético, proibido pela Fifa. Assim, sua contratação foi vetada pela Federação Argentina e o meiocampista acabou tendo como destino o Huesca, clube espanhol, por empréstimo.

Na , atuou por 25 partidas até ser julgado e punido pelo escândalo: a temporada 2019-20 foi até agora foi um ano sabático para Musto.

O argentino será liberado para voltar aos gramados neste próximo dia 5 de janeiro, pronto para já ajudar o Internacional na pré-Libertadores de 2020: com Rodrigo Dourado, teoricamente o titular da posição, em uma espécie de limbo (ninguém sabe sua condição física), Musto chega para em teoria assumir a titularidade, liberando outros meiocampistas como Rodrigo Lindoso e Edenílson para atuarem em outras funções mais ofensivas.

Com a estreia do Internacional em 2020 marcada para o dia 23 de janeiro, em partida válida pelo , contra o Juventude, Musto deve ser rapidamente integrado ao elenco e deve ser um dos pilares desse novo , de Eduardo Coudet.