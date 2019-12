São Paulo x Internacional, o jogo que vale 15 milhões de reais

O vencedor do duelo terá "garantido" quase 15 milhões de reais na próxima temporada, juntando premiações do Brasileirão e da Libertadores 2020

São Paulo e Internacional entram em campo nesta quarta-feira, às 21h30, em um duelo que pode determinar bem mais do que apenas a sexta colocação do Brasileirão: o vencedor provavelmente estará classificado a fase de grupos da , enquanto que o perdedor terá que jogar as primeiras etapas da competição.

E essa classificação pode valer uma "bolada" para o vencedor: entre premiações da Copa Libertadores e do Brasileirão, a diferença entre o sexto e o sétimo lugar do campeonato será de aproximadamente 15 milhões de reais.

Nesta última edição da Libertadores, conquistada pelo Flamengo, os clubes participantes da fase de grupos ganharam cerca de 12 milhões de reais da Conmebol, como premiação, sem nem contar a bilheteria, ao passo que o , que jogou a pré-Libertadores, ganhou apenas 1,5 milhão de reais. E os valores devem aumentar para o ano de 2020.

Equipes brasileiras já mostraram mais de uma vez (pergunte ao e ao ) que são capazes de caírem na primeira fase da Libertadores. Em 2020, por exemplo, o tem boas chances de jogar a primeira fase da competição. E convenhamos, os desempenhos de São Paulo e no momento não os credenciam a nenhum favoritismo.

Caso o se confirme na Pré-Libertadores, poderemos enfrentar o River Plate já de cara.

Os hermanos ficaram em 4 na Superliga, com isso estão na pré.



River ainda joga a final da Copa da no dia 13/12. Caso ñ vençam, as chances são grandes de os enfretarmos. pic.twitter.com/f6TDJtAlFs — Resumos SCCP 🦅 (@resumossccp) December 3, 2019

O São Paulo vive uma grande turbulência interna, e ninguém sabe se Fernando Diniz e Raí permanecerão no Tricolor para 2020. Uma pré-Libertadores poderia ser fatal para as pretensões da equipe no ano. Já o Internacional deve contar com Eduardo Coudet, sim, mas antes do treinador conseguir implantar sua filosofia, ele já teria uma decisão por jogar, nesse caso.

Em 2006, São Paulo e Internacional decidiram a Copa Libertadores, em uma das finais mais eletrizantes da história recente. Agora, 13 anos depois, os rivais voltam a se enfrentar uma partida decisiva: dessa vez, jogam um "tudo ou nada" para 2020. E a aposta inicial é de 15 milhões de reais.