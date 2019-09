Nico López encerra seca de quase cinco meses e marca em vitória do Internacional

Atacante uruguaio de 25 anos marcou o terceiro gol da vitória do Colorado por 3 a 2 sobre o Botafogo, na noite deste sábado (31), no estádio Beira-Rio

O incômodo jejum de Nico López foi encerrado na noite deste sábado (31). O atacante marcou um dos gols do na vitória por 3 a 2 sobre o , pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e acabou com a seca que já durava quase cinco meses.

Antes de balançar a rede de Diego Cavalieri, o uruguaio de 25 anos havia feito pela última vez em 3 de abril passado, no empate por 2 a 2 com o , da . Neste período, ele ficou 24 jogos sem estufar as redes adversárias.

(INTxBOT) 3x1 - ⏰ 37'/2T: GOL DE NICO LÓPEZ! Uruguaio tabela com Rodrigo Lindoso, bate no cantinho e corre para o abraço! É o terceiro do Inter! #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/bCwu5otYJA — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 1, 2019

O atacante que veste a camisa 7 colorada deixou a sua marca aos 83 minutos de jogo. Na saída do gramado, ele não quis conceder entrevista, mas os companheiros celebraram o reencontro do atleta com as redes.

"Ele fez uma grande partida hoje, estou muito feliz por ele. Ele vem se dedicando muito nos treinos, treinando muito bem. Hoje foi o dia de ele tirar esse problema que estava incomodando. O alívio é para todos", disse Paolo Guerrero.

"Passou, que bom, o gol é importante, em um momento em que estávamos pressionados. Espero que abra a porteira. É uma vitória importante para nós no Campeonato Brasileiro", afirmou Rafael Sóbis.