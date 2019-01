Galdezani sofre lesão no dia que seria apresentado no Internacional e para por sete meses

Volante está emprestado ao Colorado pelo Coritiba até o fim da temporada

Uma zica danada. Emprestado pelo Coritiba ao Internacional até o fim da temporada, Matheus Galdezani rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito nesta segunda-feira (14), justamente o dia em que seria apresentado como novo reforço do clube. O volante precisará passar por uma cirurgia e ficará sete meses longe dos gramados.

A lesão ocorreu no primeiro treinamento dele com o grupo de jogadores. Sozinho, Galdezani trancou o pé no gramado e, ao fazer um giro, teve uma entorse. O jogador, de 26 anos, ficará sem treinar e jogar por sete dos 12 meses de contrato que tem com o Inter.

O clube gaúcho já informou que o volante fará todo o processo de recuperação no Colorado e não terá o contrato rompido.

