Libertadores 2020: quais são os grupos e os confrontos da pré-Libertadores

A CONMEBOL definiu as chaves preliminares do torneio e os oito grupos da competição; dois clássicos brasileiros podem acontecer

Na noite de terça-feira (17), a CONMEBOL fez o sorteio dos confrontos da fase preliminar e dos grupos da Libertadores de 2020.

O caiu no que foi considerado o "grupo da morte', Corinthians e Palmeiras podem se enfrentar, assim como Internacional e Grêmio.

Ao todo, 47 times vão participar do torneio que está completando 70 anos. São oito representantes brasileiros na competição, sendo que dois jogam a Pré-Libertadores para tentar uma vaga na fase de grupos.





TIMES QUE AINDA NÃO FORAM DEFINIDOS

Ainda falta a definição de quatro times (três bolivianos e um chileno). O ainda não terminou, o único time já garantido é O , mas ainda não se sabe em que fase entrará. A última rodada do Campeonato Boliviano acontece no dia 30/12.

A definição do representante do é um pouco mais complicada. Deveria sair da , no jogo da semifinal entre ou Unión Española. Só que pela crise política do país o jogo está sem data para acontecer. Além disso, embora a Federação Chilena queira fazer o jogo, o Unión Española diz que a vaga é sua por ter ido melhor no campeonato chilena - também encerrado antes por conta da crise política. O gerente geral do clube disse em entrevista, que o Unión española não vai entrar em campo e disse que vai recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) na .

CONFRONTOS DA PRÉ-LIBERTADORES

Primeira fase

4 x Guaraní (PAR) – E1

Carabobo (VEN) x Universitario (PER) – E2

Progreso (URU) x (EQU) – E3

Segunda fase

E2 (Carabobo ou Universitario) x Cerro Porteño (PAR) – C1

Cerro Largo (URU) x Palestino (CHI) – C2

(COL) x Deportivo Táchira (VEN) – C3

Macará (EQU) x Deportes (COL) – C4

Chile 4 x INTERNACIONAL – C5

– C5 Bolívia 3 x Atlético Tucumán (ARG) – C6

E1 (Bolívia 4 ou Guaraní) x CORINTHIANS – C7

– C7 E3 (Progreso ou Barcelona) x Cristal (PER) – C8

Terceira fase

Vencedor C1 x Vencedor C8 – G1

Vencedor C2 x Vencedor C7 – G2

Vencedor C3 x Vencedor C6 – G3

Vencedor C4 x Vencedor C5 – G4

FASE DE GRUPOS

Grupo A

Independiente Del Valle (EQU)

(COL)

G1

Grupo B

Bolivar (BOL)

Tigre (ARG)

G2 (chave do )

Grupo C

(URU)

(CHI)

Athlético-PR

Bolívia 2 (a definir)

Grupo D

(ARG)

São Paulo

(EQU)

Binacional (PER)

Grupo E

(CHI)

América de Cali (COL)

G4 (chave do )

Grupo F

Nacional (URU)

(ARG)

(PER)

Estudiantes de Mérida (VEN)

Grupo G

(PAR)

Delfin (EQU)

Defensa y Justicia (ARG)

Grupo H

(ARG)

(PAR)

Caracas (VEN)

G3

DATAS

A primeira fase preliminar começa já em janeiro. A segunda, onde entram Corinthians e Inter, começa na primeira semana de fevereiro.

A fase de grupos da Libertadores começa na semana do dia 4 de março.

A final, que será no Maracanã, acontece dia 21 de novembro.