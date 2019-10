Quem é Eduardo Coudet, argentino que é opção para técnico do Inter?

Confira tudo sobre o ex-jogador que pode ser o substituto de Odair Hellmann no Inter: carreira, títulos, estilo de jogo e muito mais!

O Inter já definiu o principal alvo para ser o novo comandante da equipe: Eduardo Coudet, atual treinador do . “Chacho”, como é conhecido entre os hermanos, é um dos nomes que fazem parte dessa nova geração de treinadores argentinos, junto de nomes como Marcelo Gallardo, do River, especulado no Barcelona, o elogiadíssimo Gabriel Heinze, do Vélez Sarsfield ou Matías Almeyda, hoje na : ex-jogadores de seleção, que praticam um futebol ofensivo, intenso e vertical, com métodos de treinamento modernos e com apreço pelo trabalho com categorias de base.

Essa 'proliferação' de treinadores com esse estilo não acontece à toa: são ex-atletas que estavam em atividade no final dos anos 90 e no começo dos 2000, época em que Marcelo Bielsa comandou o time principal da . O atual técnico do , vencedor de um prêmio de fair play no The Best Fifa deste ano, deixou discípulos assumidos como Pep Guardiola e Mauricio Pochettino, dois dos nomes mais falados da atualidade. Coudet, por sua vez, é mais um membro dessa escola “bielsista”.

Um meia 'sanguíneo'

Como jogador, Coudet foi um bom meiocampista, que fez história com duas camisas importantes do futebol argentino: o e o . No auriazul logo se tornou ídolo, por suas boas atuações e por declarações inflamadas na imprensa contra o Newell’s Old Boys, ex-clube de Messi e maior rival na cidade de Rosario.

Nos Millonarios, foi titular e peça importante em uma das eras mais vencedores do River Plate nacionalmente, com um título do Torneo Apertura e quatro do Clausura. Nos torneios continentais, entretanto, teve menos sorte, com eliminações sofridas e várias decepções, chegando até a ser eliminado pelo Grêmio, em 2002.

A afirmação como técnico

Mas Coudet foi se 'superar' mesmo como treinador e, em poucos anos na função, já é considerado um dos mais promissores técnicos da Argentina. O ex-jogador recebeu a primeira oportunidade em 2015, no comando do clube que o consagrou, o Rosario Central: "Chacho" pegou uma equipe que havia ficado em 15º lugar do , em 2014, e a levou para uma inesperada terceira colocação.

Na Libertadores do ano seguinte, o Rosario se classificou no grupo do e Coudet teve sua “vingança” contra o , eliminando a equipe então treinada por Roger Machado nas oitavas, acabando por cair nas quartas-de-final da competição para o Atlético Nacional, eventual campeão do torneio.

Resultados ruins apareceram, e o ídolo acabou deixando o Central em 2017. Depois de uma passagem apagada no , do , Coudet assumiu o no meio da temporada 2017/18 da Superliga. Foi lá que ele se consagrou de vez como técnico, conquistando o Campeonato Nacional pela La Academia, saindo de uma fila que já durava cinco anos.

Como jogam os times de Coudet?

Com jogadores consagrados como o ídolo Lisandro López, ex-Inter, e o chileno Marcelo Diaz, o argentino conseguiu uma campanha histórica com o Racing e colocou seu nome na história do clube. Na equipe vencedora, Coudet utilizou um esquema incomum no futebol brasileiro nos últimos anos, parecido com o adotado por Jorge Jesus no comando do : o 4-1-3-2.

Gabriel Corrêa (@_GabrielCorrea): "O jogo do Grêmio de ontem me lembrou a partida contra o Rosário, em 2016. Os argentinos, assim como o Flamengo, anularam os volantes do Grêmio". pic.twitter.com/Hjq6Dz10tc — Os Donos da Bola RS (@donosdabolars) October 3, 2019

Os modelos Jorge Jesus e Eduardo Coudet, inclusive, foram parecidos no 4-1-3-2. Sufocaram a saída do Grêmio e, com pouca ajuda dos laterais, Maicon (2016) e Matheus Henrique (2019) foram muito prejudicados. https://t.co/b6Tp8dlhWd — Gabriel Corrêa (@_GabrielCorrea) October 3, 2019

A equipe de “Chacho” priorizava a manutenção da posse de bola e um estilo ofensivo, já que com dois pontas muito abertos, um meia construtor e dois atacantes que participavam do jogo, o Racing conseguia fazer triangulações e sobrecarregar lados do campo, possibilitando um volume de jogo muito elevado.

Dentro desse esquema, era muito comum, dependendo do adversário, que Coudet mudasse o posicionamento dos jogadores em campo, abrindo os meias para ter amplitude e verticalidade nas pontas ou sobrecarregando a zona central do relvado para fazer um jogo mais cadenciado.

Caso o argentino realmente vá treinar o Internacional, uma possível escalação que utilizaria este esquema tático seria: Lomba; Heitor (Bruno), Moledo, Cuesta e Zeca; Edenílson (Lindoso); Patrick (Wellington Silva), D’Alessandro e Nico López; Sóbis e Guerrero.