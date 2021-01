Reencontro entre Neymar e Álvaro González tem entradas duras e provocações: "Te fiz famoso"

Camisa 10 brasileiro reencontra defensor do Olympique após acusações de racismo e marca o gol da vitória que garantiu o título da Supercopa ao PSG

Nesta quarta-feira (14), o PSG bateu o Olympique de Marseille por 2 a 1 para ficar com o título da Supercopa da . Contudo, mais uma vez a partida ficou marcada pelo duelo pessoal entre Neymar e Álvaro González. Como já era esperado, o reencontro entre os jogadores teve entradas duras e muitas provocações, mesmo após o apito final.

A rivalidade entre e Olympique de Marseille, que sempre foi grande, esquentou nos últimos tempos, principalmente desde final da última Liga dos Campeões. Até hoje, o OM é o único clube francês a conquistar a Champions e, após a derrota do Paris diante do , é claro que as provocações não foram poucas.

Então, no encontro seguinte entre as equipes, no dia 13 de setembro de 2020, pela , o que se viu foi uma verdadeira batalha dentro de campo, com o futebol deixado de lado em boa parte do jogo - as cinco expulsões e os 14 cartões amarelos distribuídos dão uma boa amostra disso.

No entanto, a partida ficou marcada por uma grave acusação de racismo feita por Neymar contra Álvaro González. Durante a confusão no final da partida, o brasileiro agrediu o zagueiro adversário e saiu de campo enfurecido, afirmando que havia sido alvo de ofensas racistas proferidas pelo defensor espanhol que, obviamente, negou as acusações.

Depois do jogo, as trocas de farpas continuaram e ninguém foi punido, com a Liga de Futebol Profissional (LFP) da França considerando não haver provas conclusivas para dar um veredicto sobre o caso.

Então, na tarde de ontem (13), PSG e OM se reencontraram novamente, desta vez em partida que valia o título da . O Paris venceu por 2 a 1, com direito a gol de Neymar, que retornou de lesão, para ficar com o trofeu, o primeiro conquistado pelo treinador Mauricio Pochettino.

Neymar x Álvaro González

Dentro de campo, o duelo entre o camisa 10 brasileiro e Álvaro González teve entradas duras e provocações, que continuaram após o apito final. Em suas redes sociais, Neymar fez uma publicação alfinetando o defensor espanhol, que não exitou em responder usando uma imagem forte da partida.

Mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez L’OM toujours💙 pic.twitter.com/wmJGbHTByQ — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) January 13, 2021

"Meus pais me ensinaram a tirar o lixo. Vamos, Marseille, sempre", escreveu o zagueiro. Pouco tempo depois, o brasileiro também respondeu: "E se esqueceram de como ganhar títulos".

Ainda não satisfeito, Álvaro postou uma foto de Pelé segurando as três taças da que conquistou afirmando que Neymar sempre estará na sombra do Rei. Então, o camisa 10 do PSG devolveu a provocação: "E você na minha [sombra]. Te fiz famoso... de nada fenômeno".